Amigos e colegas da TV Gazeta se despedem do cinegrafista Wagner Martins

A disposição para ensinar, o cuidado com as imagens e a alegria na redação estão entre as lembranças de amigos e colegas do cinegrafista Wagner Martins, conhecido como Waguinho, que morreu neste sábado (31). Com uma trajetória de quase 30 anos na Rede Gazeta, ele participou de coberturas que marcaram o Espírito Santo e ajudou profissionais que estavam começando na televisão.





Wagner havia retornado ao trabalho nesta semana, após três meses de recuperação de uma cirurgia cardíaca. Na manhã deste sábado, passou mal pouco antes de sair de casa e não resistiu. Casado, deixa dois filhos e netos.





“Waguinho foi um profissional que trabalhou com a gente por quase 30 anos no jornalismo, dedicado, atencioso, cuidadoso com as imagens, um cara alegre, sorridente”, lembrou o editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi.





Bruno também recordou o reencontro com o cinegrafista na redação nesta semana e destacou as marcas deixadas pelo colega.