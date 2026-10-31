Homem é detido após ameaçar motorista de ônibus em Cariacica

Um homem de 36 anos foi detido após ameaçar o motorista de um ônibus em Cariacica. Segundo a Guarda Municipal, passageiros do coletivo acionaram a corporação para pedir ajuda.





Uma viatura que estava nas proximidades foi deslocada para atender à ocorrência na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. De acordo com a Guarda, o homem resistiu à abordagem dos agentes, que utilizaram algemas para contê-lo. Em seguida, ele foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.





A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão da unidade. Até o retorno enviado à reportagem, não havia informações sobre o procedimento a ser adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante em relação ao conduzido.





Não foram informados o horário e o local exato da ocorrência, a linha do ônibus nem o que teria motivado as ameaças.





A Ceturb-ES foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que houver retorno ou novas informações sobre o caso.