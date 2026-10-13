STF mantém suspensão da cobrança de R$ 103 milhões em IPTU no Aeroporto de Vitória

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu rejeitar um recurso da Prefeitura de Vitória e manter a suspensão de processos administrativos relativos à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em áreas do aeroporto da Capital.





Segundo a concessionária Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A., os valores exigidos pelo município referentes ao período de 2021 a 2025 chegam a R$ 103,1 milhões, sem atualização monetária.





A empresa tem contrato de concessão para administrar o terminal aeroviário da Capital até 2030, tendo iniciado a gestão em 2020. Subsidiária da suíça Zurich Airport, a Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. substituiu a Infraero na administração do espaço.





A decisão contrária à prefeitura foi revelada em sessão plenária da Segunda Turma do STF iniciada no último dia 2, com conclusão na sexta-feira (9), e ocorreu com base no voto do ministro Gilmar Mendes, relator do caso. O entendimento dele foi acompanhado à unanimidade pelos outros quatro ministros que integram o colegiado.





A disputa envolve uma ordem, de julho de 2025, do próprio Supremo, que paralisou, em todo o país, processos judiciais e administrativos sobre a cobrança de impostos em bens públicos destinados à prestação de serviços por empresas privadas. A Corte ainda vai definir em quais condições esses imóveis estão protegidos pela chamada imunidade tributária.





A Prefeitura de Vitória e a Zurich foram procuradas, ainda na sexta-feira (9), para comentar o voto do ministro. A prefeitura não se manifestou sobre o assunto.





Por nota, a Zurich informa que acompanha a discussão em curso no STF.





"A companhia pauta sua atuação pelo respeito à legislação vigente e pelo cumprimento das determinações judiciais, considerando que a recente decisão do STF reafirma a necessidade de observância da suspensão nacional dos processos que discutem a matéria. A Zurich Airport Brasil aguarda o julgamento definitivo do tema no qual o STF estabelecerá os critérios aplicáveis à incidência do tributo sobre imóveis públicos vinculados às concessões de serviços públicos no país", afirma a empresa.





Com a ordem do STF em vigor, a concessionária de Aeroportos do Sudeste do Brasil recorreu à própria Corte por meio de uma Reclamação Constitucional ajuizada em março deste ano. No recurso, afirma que, apesar dos efeitos da suspensão, a Prefeitura de Vitória seguia recalculando débitos de IPTU e expedindo cobranças citadas como “coativas”.





A concessionária anexou ao processo um boleto emitido pelo Executivo municipal, no valor de R$ 9 milhões, cujo vencimento estava previsto para 23 de março. À época da reclamação ao STF, a Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. sustentou ter recebido notificações e até ameaças de protesto sobre os valores.