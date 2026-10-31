Por que uma desavença entre matemáticos alimenta temores de que a IA prejudica a ciência

O caso é complexo, e ainda não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas ele chama a atenção para uma preocupação crescente com o uso da IA na ciência. Em geral, quando pensamos nesse assunto, imaginamos robôs criando vírus perigosos por meio de engenharia genética ou armas químicas capazes de exterminar a humanidade. No entanto, há um problema mais sutil, que não recebe a mesma atenção da imprensa: a possibilidade de a IA abalar a confiança no processo científico, levantando dúvidas sobre a originalidade e a precisão das pesquisas.