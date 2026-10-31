Time de canoa havaiana leva mulheres que venceram o câncer para o mar no ES

A primeira aparição do grupo foi em competição: o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana, em Vitória, com 10 km de prova. A canoa era mista, com três mulheres que enfrentaram o câncer e três apoiadores. A camisa do projeto foi feita na hora. Não subiram no pódio, mas afirmam que isso não tira o frio na barriga do campeonato.





“Parece maluquice. Eu falo ‘Bora, vamos embora, vamos competir’, conta Rodrigo. “Se chegar em último, tudo bem. Se chegar primeiro, tudo bem! Depois tem churrasco, seja qual for o resultado. Mas todo mundo tem que sentir essa adrenalina de ‘eu vou competir.”





Ele confecciona uma medalha para todo mundo em toda competição. “Teve gente aqui que ganhou a primeira da vida no Amar a Vida”, conta, orgulhoso. “A gente não tem o mesmo condicionamento das meninas que vivem disso, mas é muito interessante competir como grupo, como projeto”, completa Juliana.





“É um esporte democrático. Cabe todo tipo de corpo, e todo mundo vai na mesma direção, no mesmo ritmo. Mas é esporte de verdade, com técnica”, explica a médica. Os profissionais ajustam a remada de quem perdeu amplitude de movimento no braço depois da cirurgia, e contam que a mobilidade volta com a prática.





“Independente do que você esteja passando, se você não puder remar, a gente vai remar por você”, explicam. “Quando você estiver recuperada, vai remar para uma outra menina que está entrando.”