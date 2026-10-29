AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Prêmio Melhores do Esporte 2026 é lançado e vai reconhecer 46 atletas do ES
Esportes

Prêmio Melhores do Esporte 2026 é lançado e vai reconhecer 46 atletas do ES

Lançada pelo Governo do Estado, por meio da Sesport, a 11ª edição da premiação também terá votação popular para eleger o Atleta e o Paratleta do Ano

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2026 às 17:23
Lançamento do Prêmio Melhores do Esporte 2026
Lançamento do Prêmio Melhores do Esporte 2026 Sesport

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), lançou nesta quinta-feira o Prêmio Melhores do Esporte 2026. A iniciativa, que chega a sua 11ª edição, vai homenagear atletas e paratletas de 46 modalidades, além de abrir espaço para a participação do público na escolha do Atleta e do Paratleta do Ano.


Prêmio Melhores do Esporte 2026


A edição deste ano chega com sete novas modalidades: badminton, bocha paralímpica, canoa havaiana, corrida de rua, skate, vôlei adaptado e vôlei sentado. A ampliação aumenta a diversidade de práticas esportivas contempladas pela premiação e abre espaço para reconhecer atletas que representam diferentes segmentos do esporte capixaba.


O prêmio contemplará um atleta ou paratleta de cada uma das 46 modalidades participantes. As federações e associações esportivas poderão indicar até três nomes por modalidade. A seleção ficará a cargo de um júri especializado, formado por 13 integrantes, entre jornalistas e comentaristas esportivos e especialistas.


Entre os critérios de avaliação estão o desempenho em competições oficiais realizadas em 2026, a representação do Espírito Santo em eventos esportivos estaduais, nacionais e internacionais, a conduta ética dos participantes e sua contribuição para o desenvolvimento do esporte capixaba.


Confira a lista das 46 modalidades


  • Atletismo
  • Badminton
  • Basquete
  • Basquete em Cadeiras de Rodas
  • Bocha Paralímpica
  • Bodyboarding
  • Boxe
  • Brazilian Grappling
  • Canoa Havaiana
  • Ciclismo
  • Corrida de Rua
  • Fisiculturismo
  • Full Contact
  • Futsal
  • Ginástica Rítmica
  • Handebol
  • Jiu Jitsu
  • Judô
  • Karatê
  • Kickboxing
  • Motociclismo
  • Muaythai
  • Natação
  • Natação Paralímpica
  • Paraciclismo
  • ParaJiu-Jitsu
  • Parasurf
  • Paratriathlon
  • Pesca
  • Remo
  • Remo Adaptado
  • Remo de Praia
  • Rugby em Cadeira de Rodas
  • Skate
  • Surfe
  • Taekwondo
  • Tênis de Mesa
  • Tiro com Arco
  • Tiro com Arco Paralímpico
  • Tiro Prático
  • Triathlon
  • Vela
  • Vôlei Adaptado
  • Vôlei de Praia
  • Vôlei Sentado
  • Wrestling


Votação Popular


Sobre a votação popular para eleger o Atleta e o Paratleta do Ano, os finalistas serão definidos pelo júri especializado, e o público poderá votar entre os dias 18 e 30 de novembro, até as 18 horas do último dia, pelo site melhoresdoesportees.com.br. A votação será limitada a um voto por CPF. Os votos serão validados nos dias 1º e 2 de dezembro, e os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação.


“Queremos que esse reconhecimento alcance diferentes modalidades e valorize tanto o esporte olímpico quanto o paralímpico. Também é importante aproximar a população dos nossos atletas, para que mais pessoas conheçam suas histórias e acompanhem o trabalho desenvolvido no esporte capixaba, despertando novos talentos”, destaca o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Paulo Marcos Lemos.


O Prêmio Melhores do Esporte busca valorizar o desempenho dos atletas, incentivar novas gerações e ampliar a visibilidade do esporte no Espírito Santo. A iniciativa também pretende estimular o desenvolvimento esportivo e reconhecer os talentos que levam o nome do Estado a competições de diferentes níveis.


A cerimônia de premiação será realizada no dia 7 de dezembro, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. Serão entregues os troféus aos vencedores das 46 modalidades e anunciados os escolhidos pelo voto popular para os títulos de Atleta e Paratleta do Ano de 2026.


Júri especializado


A avaliação dos candidatos ao 11º Prêmio Melhores do Esporte será conduzida por um júri especializado, formado por profissionais com experiência no jornalismo esportivo, na cobertura de competições e na organização de eventos esportivos. A participação desse grupo contribui para uma análise criteriosa das trajetórias e dos resultados alcançados pelos atletas e paratletas ao longo de 2026, considerando as particularidades das diferentes modalidades.


Com 13 integrantes relacionados na lista divulgada, o júri reúne diferentes perspectivas sobre o esporte capixaba. A experiência dos profissionais envolvidos será importante para avaliar os nomes indicados pelas federações e associações, com base nos critérios estabelecidos pelo prêmio, e definir os vencedores de cada categoria, além dos finalistas que disputarão por votação popular os títulos de Atleta do Ano e Paratleta do Ano.


Integrantes do júri


  • Ana Clara Lanius (jornalista, apresentadora e narradora esportiva)
  • Atílio Esperandio (jornalista esportivo)
  • Carlinhos Froes (organizador de eventos esportivos)
  • Filipe Souza (jornalista esportivo e apresentador do Globo Esporte)
  • Fernando Zambom (comentarista esportivo)
  • Ferreira Neto (jornalista e radialista esportivo)
  • Flavio Dias Junqueira (jornalista esportivo)
  • Jair Oliveira (jornalista esportivo)
  • Jorge Félix (jornalista esportivo)
  • Marcão Santana (Formado em educação física e atleta amador de corrida de rua)
  • Márcio Laporte (apresentador esportivo)
  • Mariana Melo (jornalista esportiva)
  • Sidney Magno Novo (jornalista esportivo e editor-chefe do ge.globo Espírito Santo e de A Gazeta)
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Reconhecimento facial
Sejus suspende uso de câmeras corporais, rastreamento de viaturas e biometria facial
Terminal de ônibus em Colatina terá interdição temporária
Terminal de Colatina será interditado durante feriadão de Finados
Marca Ambiental
Marca Ambiental transforma 485 mil toneladas de resíduos por ano em matéria-prima e soluções sustentáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.