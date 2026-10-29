Prêmio Melhores do Esporte 2026 é lançado e vai reconhecer 46 atletas do ES

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), lançou nesta quinta-feira o Prêmio Melhores do Esporte 2026. A iniciativa, que chega a sua 11ª edição, vai homenagear atletas e paratletas de 46 modalidades, além de abrir espaço para a participação do público na escolha do Atleta e do Paratleta do Ano.





Prêmio Melhores do Esporte 2026





A edição deste ano chega com sete novas modalidades: badminton, bocha paralímpica, canoa havaiana, corrida de rua, skate, vôlei adaptado e vôlei sentado. A ampliação aumenta a diversidade de práticas esportivas contempladas pela premiação e abre espaço para reconhecer atletas que representam diferentes segmentos do esporte capixaba.





O prêmio contemplará um atleta ou paratleta de cada uma das 46 modalidades participantes. As federações e associações esportivas poderão indicar até três nomes por modalidade. A seleção ficará a cargo de um júri especializado, formado por 13 integrantes, entre jornalistas e comentaristas esportivos e especialistas.





Entre os critérios de avaliação estão o desempenho em competições oficiais realizadas em 2026, a representação do Espírito Santo em eventos esportivos estaduais, nacionais e internacionais, a conduta ética dos participantes e sua contribuição para o desenvolvimento do esporte capixaba.





Confira a lista das 46 modalidades





Atletismo

Badminton

Basquete

Basquete em Cadeiras de Rodas

Bocha Paralímpica

Bodyboarding

Boxe

Brazilian Grappling

Canoa Havaiana

Ciclismo

Corrida de Rua

Fisiculturismo

Full Contact

Futsal

Ginástica Rítmica

Handebol

Jiu Jitsu

Judô

Karatê

Kickboxing

Motociclismo

Muaythai

Natação

Natação Paralímpica

Paraciclismo

ParaJiu-Jitsu

Parasurf

Paratriathlon

Pesca

Remo

Remo Adaptado

Remo de Praia

Rugby em Cadeira de Rodas

Skate

Surfe

Taekwondo

Tênis de Mesa

Tiro com Arco

Tiro com Arco Paralímpico

Tiro Prático

Triathlon

Vela

Vôlei Adaptado

Vôlei de Praia

Vôlei Sentado

Wrestling





Votação Popular





Sobre a votação popular para eleger o Atleta e o Paratleta do Ano, os finalistas serão definidos pelo júri especializado, e o público poderá votar entre os dias 18 e 30 de novembro, até as 18 horas do último dia, pelo site melhoresdoesportees.com.br. A votação será limitada a um voto por CPF. Os votos serão validados nos dias 1º e 2 de dezembro, e os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação.





“Queremos que esse reconhecimento alcance diferentes modalidades e valorize tanto o esporte olímpico quanto o paralímpico. Também é importante aproximar a população dos nossos atletas, para que mais pessoas conheçam suas histórias e acompanhem o trabalho desenvolvido no esporte capixaba, despertando novos talentos”, destaca o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Paulo Marcos Lemos.





O Prêmio Melhores do Esporte busca valorizar o desempenho dos atletas, incentivar novas gerações e ampliar a visibilidade do esporte no Espírito Santo. A iniciativa também pretende estimular o desenvolvimento esportivo e reconhecer os talentos que levam o nome do Estado a competições de diferentes níveis.





A cerimônia de premiação será realizada no dia 7 de dezembro, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. Serão entregues os troféus aos vencedores das 46 modalidades e anunciados os escolhidos pelo voto popular para os títulos de Atleta e Paratleta do Ano de 2026.





Júri especializado





A avaliação dos candidatos ao 11º Prêmio Melhores do Esporte será conduzida por um júri especializado, formado por profissionais com experiência no jornalismo esportivo, na cobertura de competições e na organização de eventos esportivos. A participação desse grupo contribui para uma análise criteriosa das trajetórias e dos resultados alcançados pelos atletas e paratletas ao longo de 2026, considerando as particularidades das diferentes modalidades.





Com 13 integrantes relacionados na lista divulgada, o júri reúne diferentes perspectivas sobre o esporte capixaba. A experiência dos profissionais envolvidos será importante para avaliar os nomes indicados pelas federações e associações, com base nos critérios estabelecidos pelo prêmio, e definir os vencedores de cada categoria, além dos finalistas que disputarão por votação popular os títulos de Atleta do Ano e Paratleta do Ano.





Integrantes do júri



