Prêmio Melhores do Esporte 2026 é lançado e vai reconhecer 46 atletas do ES

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), lançou nesta quinta-feira o Prêmio Melhores do Esporte 2026. A iniciativa, que chega a sua 11ª edição, vai homenagear atletas e paratletas de 46 modalidades, além de abrir espaço para a participação do público na escolha do Atleta e do Paratleta do Ano.
Prêmio Melhores do Esporte 2026
A edição deste ano chega com sete novas modalidades: badminton, bocha paralímpica, canoa havaiana, corrida de rua, skate, vôlei adaptado e vôlei sentado. A ampliação aumenta a diversidade de práticas esportivas contempladas pela premiação e abre espaço para reconhecer atletas que representam diferentes segmentos do esporte capixaba.
O prêmio contemplará um atleta ou paratleta de cada uma das 46 modalidades participantes. As federações e associações esportivas poderão indicar até três nomes por modalidade. A seleção ficará a cargo de um júri especializado, formado por 13 integrantes, entre jornalistas e comentaristas esportivos e especialistas.
Entre os critérios de avaliação estão o desempenho em competições oficiais realizadas em 2026, a representação do Espírito Santo em eventos esportivos estaduais, nacionais e internacionais, a conduta ética dos participantes e sua contribuição para o desenvolvimento do esporte capixaba.
Confira a lista das 46 modalidades
- Atletismo
- Badminton
- Basquete
- Basquete em Cadeiras de Rodas
- Bocha Paralímpica
- Bodyboarding
- Boxe
- Brazilian Grappling
- Canoa Havaiana
- Ciclismo
- Corrida de Rua
- Fisiculturismo
- Full Contact
- Futsal
- Ginástica Rítmica
- Handebol
- Jiu Jitsu
- Judô
- Karatê
- Kickboxing
- Motociclismo
- Muaythai
- Natação
- Natação Paralímpica
- Paraciclismo
- ParaJiu-Jitsu
- Parasurf
- Paratriathlon
- Pesca
- Remo
- Remo Adaptado
- Remo de Praia
- Rugby em Cadeira de Rodas
- Skate
- Surfe
- Taekwondo
- Tênis de Mesa
- Tiro com Arco
- Tiro com Arco Paralímpico
- Tiro Prático
- Triathlon
- Vela
- Vôlei Adaptado
- Vôlei de Praia
- Vôlei Sentado
- Wrestling
Votação Popular
Sobre a votação popular para eleger o Atleta e o Paratleta do Ano, os finalistas serão definidos pelo júri especializado, e o público poderá votar entre os dias 18 e 30 de novembro, até as 18 horas do último dia, pelo site melhoresdoesportees.com.br. A votação será limitada a um voto por CPF. Os votos serão validados nos dias 1º e 2 de dezembro, e os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação.
“Queremos que esse reconhecimento alcance diferentes modalidades e valorize tanto o esporte olímpico quanto o paralímpico. Também é importante aproximar a população dos nossos atletas, para que mais pessoas conheçam suas histórias e acompanhem o trabalho desenvolvido no esporte capixaba, despertando novos talentos”, destaca o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Paulo Marcos Lemos.
O Prêmio Melhores do Esporte busca valorizar o desempenho dos atletas, incentivar novas gerações e ampliar a visibilidade do esporte no Espírito Santo. A iniciativa também pretende estimular o desenvolvimento esportivo e reconhecer os talentos que levam o nome do Estado a competições de diferentes níveis.
A cerimônia de premiação será realizada no dia 7 de dezembro, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. Serão entregues os troféus aos vencedores das 46 modalidades e anunciados os escolhidos pelo voto popular para os títulos de Atleta e Paratleta do Ano de 2026.
Júri especializado
A avaliação dos candidatos ao 11º Prêmio Melhores do Esporte será conduzida por um júri especializado, formado por profissionais com experiência no jornalismo esportivo, na cobertura de competições e na organização de eventos esportivos. A participação desse grupo contribui para uma análise criteriosa das trajetórias e dos resultados alcançados pelos atletas e paratletas ao longo de 2026, considerando as particularidades das diferentes modalidades.
Com 13 integrantes relacionados na lista divulgada, o júri reúne diferentes perspectivas sobre o esporte capixaba. A experiência dos profissionais envolvidos será importante para avaliar os nomes indicados pelas federações e associações, com base nos critérios estabelecidos pelo prêmio, e definir os vencedores de cada categoria, além dos finalistas que disputarão por votação popular os títulos de Atleta do Ano e Paratleta do Ano.
Integrantes do júri
- Ana Clara Lanius (jornalista, apresentadora e narradora esportiva)
- Atílio Esperandio (jornalista esportivo)
- Carlinhos Froes (organizador de eventos esportivos)
- Filipe Souza (jornalista esportivo e apresentador do Globo Esporte)
- Fernando Zambom (comentarista esportivo)
- Ferreira Neto (jornalista e radialista esportivo)
- Flavio Dias Junqueira (jornalista esportivo)
- Jair Oliveira (jornalista esportivo)
- Jorge Félix (jornalista esportivo)
- Marcão Santana (Formado em educação física e atleta amador de corrida de rua)
- Márcio Laporte (apresentador esportivo)
- Mariana Melo (jornalista esportiva)
- Sidney Magno Novo (jornalista esportivo e editor-chefe do ge.globo Espírito Santo e de A Gazeta)