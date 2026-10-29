Marca Ambiental transforma 485 mil toneladas de resíduos por ano em matéria-prima e soluções sustentáveis

A economia circular também abre caminho para soluções que conectam o aproveitamento de resíduos à transição energética e à redução de emissões. No próximo conteúdo da série especial da Marca Ambiental, o foco será a ampliação da frota da empresa e a implantação de uma estrutura própria de abastecimento com GNV e biometano, iniciativa pioneira no Espírito Santo que pode servir de referência para outras operações de transporte no Estado.