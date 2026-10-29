Amor em novembro: baralho cigano revela paixões, reconciliações e decisões para os signos

Novembro será um mês de fortalecimento da autoestima, magnetismo pessoal e decisões importantes na vida amorosa dos leoninos. A carta “A Cigana”, também conhecida como “A Mulher”, representa o protagonismo feminino, a intuição e a capacidade de reconhecer o próprio valor dentro de uma relação. Para quem está solteiro, o período poderá favorecer novas conquistas, especialmente quando houver mais confiança para demonstrar os sentimentos sem abrir mão da própria individualidade.