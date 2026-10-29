Aquaviário terá viagens extras entre Vitória e Vila Velha neste sábado (31)

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação com extensão de horários do Sistema Aquaviário neste sábado (31). A medida atende quem for ao Parque da Prainha, em Vila Velha, para acompanhar a Celebração dos 180 anos da Presença Luterana no Espírito Santo.
Para isso, a Ceturb-ES programou viagens extras da linha 402 (Praça do Papa / Prainha), que liga as duas estações do Sistema Aquaviário. A programação prevê uma partida extra da Praça do Papa, às 18h, e outras 12 viagens da Prainha em direção à capital, entre 17h40 e 20h30.
Confira os horários extras do Aquaviário:
Linha 402 — Praça do Papa / Prainha
- Saída da Praça do Papa: 18h.
- Saídas da Prainha: 17h40, 18h, 18h15, 18h30, 18h45, 19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h, 20h15 e 20h30.
A celebração dos 180 anos da presença luterana no Espírito Santo será realizada neste sábado (31), a partir das 15h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. O evento é aberto ao público, e a organização espera receber cerca de 3,5 mil pessoas.
A programação terá apresentações musicais e um culto religioso. As atividades começam com a Obra Acordai Capixaba, manifestação musical tradicional das comunidades luteranas. A abertura oficial está prevista para as 15h45, seguida do culto, às 16h15.
Às 17h30, haverá uma apresentação do grupo musical Mc'Coys. O encerramento está previsto para as 19h.
A celebração faz referência à chegada de famílias luteranas ao Espírito Santo, em 1846, que posteriormente se estabeleceram em diferentes regiões do Estado, especialmente na Região Serrana. A data também coincide com o Dia da Reforma, celebrado em 31 de outubro em referência ao movimento religioso iniciado no século XVI.
Celebração dos 180 anos da Presença Luterana no Espírito Santo
Data: sábado, 31 de outubro de 2026
Horário: a partir das 15h
Local: Parque da Prainha, Vila Velha
Entrada: aberta à comunidade em geral
Programação: 15h – Obra Acordai Capixaba; 15h45 – abertura oficial; 16h15 – culto; 17h30 – Mc'Coys; 19h – previsão de encerramento
*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.