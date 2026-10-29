Aquaviário terá viagens extras entre Vitória e Vila Velha neste sábado (31)

A celebração dos 180 anos da presença luterana no Espírito Santo será realizada neste sábado (31), a partir das 15h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. O evento é aberto ao público, e a organização espera receber cerca de 3,5 mil pessoas.





A programação terá apresentações musicais e um culto religioso. As atividades começam com a Obra Acordai Capixaba, manifestação musical tradicional das comunidades luteranas. A abertura oficial está prevista para as 15h45, seguida do culto, às 16h15.





Às 17h30, haverá uma apresentação do grupo musical Mc'Coys. O encerramento está previsto para as 19h.





A celebração faz referência à chegada de famílias luteranas ao Espírito Santo, em 1846, que posteriormente se estabeleceram em diferentes regiões do Estado, especialmente na Região Serrana. A data também coincide com o Dia da Reforma, celebrado em 31 de outubro em referência ao movimento religioso iniciado no século XVI.