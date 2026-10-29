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Transporte

Aquaviário terá viagens extras entre Vitória e Vila Velha neste sábado (31)

Linha 402 terá horários estendidos para atender ao público de celebração luterana no Parque da Prainha; confira as saídas

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 19:54

Robertha Araújo

Robertha Araújo

Publicado em 

29 out 2026 às 19:54
Estação do aquaviário na Prainha terá reforço nas viagens para atender evento no parque Fernando Madeira

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação com extensão de horários do Sistema Aquaviário neste sábado (31). A medida atende quem for ao Parque da Prainha, em Vila Velha, para acompanhar a Celebração dos 180 anos da Presença Luterana no Espírito Santo.


Para isso, a Ceturb-ES programou viagens extras da linha 402 (Praça do Papa / Prainha), que liga as duas estações do Sistema Aquaviário. A programação prevê uma partida extra da Praça do Papa, às 18h, e outras 12 viagens da Prainha em direção à capital, entre 17h40 e 20h30.


Confira os horários extras do Aquaviário:

Linha 402 — Praça do Papa / Prainha


  • Saída da Praça do Papa: 18h.
  • Saídas da Prainha: 17h40, 18h, 18h15, 18h30, 18h45, 19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h, 20h15 e 20h30.

Celebração no Parque da Prainha

A celebração dos 180 anos da presença luterana no Espírito Santo será realizada neste sábado (31), a partir das 15h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. O evento é aberto ao público, e a organização espera receber cerca de 3,5 mil pessoas.


A programação terá apresentações musicais e um culto religioso. As atividades começam com a Obra Acordai Capixaba, manifestação musical tradicional das comunidades luteranas. A abertura oficial está prevista para as 15h45, seguida do culto, às 16h15.


Às 17h30, haverá uma apresentação do grupo musical Mc'Coys. O encerramento está previsto para as 19h.


A celebração faz referência à chegada de famílias luteranas ao Espírito Santo, em 1846, que posteriormente se estabeleceram em diferentes regiões do Estado, especialmente na Região Serrana. A data também coincide com o Dia da Reforma, celebrado em 31 de outubro em referência ao movimento religioso iniciado no século XVI.

Serviço

Celebração dos 180 anos da Presença Luterana no Espírito Santo

  • Data: sábado, 31 de outubro de 2026

  • Horário: a partir das 15h

  • Local: Parque da Prainha, Vila Velha

  • Entrada: aberta à comunidade em geral

  • Programação: 15h – Obra Acordai Capixaba; 15h45 – abertura oficial; 16h15 – culto; 17h30 – Mc'Coys; 19h – previsão de encerramento


*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.

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