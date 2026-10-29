Corridas alteram o trânsito de Vitória no fim de semana prolongado

Duas corridas de rua vão provocar mudanças no trânsito de Vitória durante o fim de semana prolongado pelo feriado de Finados. Segundo a Guarda Municipal, as primeiras interdições começam na noite de sábado (31), enquanto outros bloqueios estão previstos para a manhã de domingo (1º), quando serão realizados os eventos esportivos.
A Gazeta reuniu as alterações no trânsito e as rotas alternativas para ajudar os motoristas a se programarem. Confira:
Sábado (31)
- Avenida Beira-Mar, no Centro: a via será interditada a partir das 19h30, na altura da Praça Oito, no sentido Camburi. Rotas alternativas: avenidas Princesa Isabel e Vitória.
Domingo (1º)
- Ciclofaixa da Avenida Beira-Mar: ficará interditada em toda a extensão até as 8h30, devido à realização da prova.
A corrida será no domingo (1º), com interdições das 5h às 8h.
Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto: apenas uma faixa ficará liberada para veículos no sentido Camburi.
Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá: apenas uma faixa ficará liberada para veículos no sentido Camburi, a partir da Praça da Ciência.
A Guarda Municipal orienta os motoristas a redobrar a atenção nos trechos afetados e utilizar as avenidas Nossa Senhora da Penha, Vitória e Princesa Isabel como rotas alternativas.