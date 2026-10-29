A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Interdições

Corridas alteram o trânsito de Vitória no fim de semana prolongado

Vias da região central e de bairros como Enseada do Suá serão interditadas; confira mudanças

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 15:44

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

29 out 2026 às 15:44
Rua de Lazer, na Beira Mar, no Centro de Vitória, não terá ciclofaixa por conta da corrida do dia 1º Viviane Machado/ G1

Duas corridas de rua vão provocar mudanças no trânsito de Vitória durante o fim de semana prolongado pelo feriado de Finados. Segundo a Guarda Municipal, as primeiras interdições começam na noite de sábado (31), enquanto outros bloqueios estão previstos para a manhã de domingo (1º), quando serão realizados os eventos esportivos.


A Gazeta reuniu as alterações no trânsito e as rotas alternativas para ajudar os motoristas a se programarem. Confira:

Corrida Espírito Corredor 4 Elementos – 3ª Etapa: Terra

Sábado (31)

  • Avenida Beira-Mar, no Centro: a via será interditada a partir das 19h30, na altura da Praça Oito, no sentido Camburi. Rotas alternativas: avenidas Princesa Isabel e Vitória.

Domingo (1º)

  • Ciclofaixa da Avenida Beira-Mar: ficará interditada em toda a extensão até as 8h30, devido à realização da prova.

Corrida Faesa

A corrida será no domingo (1º), com interdições das 5h às 8h.


  • Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto: apenas uma faixa ficará liberada para veículos no sentido Camburi.

  • Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá: apenas uma faixa ficará liberada para veículos no sentido Camburi, a partir da Praça da Ciência.


A Guarda Municipal orienta os motoristas a redobrar a atenção nos trechos afetados e utilizar as avenidas Nossa Senhora da Penha, Vitória e Princesa Isabel como rotas alternativas.

Veja Também 

Imagem de destaque

Finados: veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória no feriado

Operação Finados 2026 se inicia na sexta (30)

PRF reforça fiscalização nas rodovias do ES durante feriadão de Finados

Cidades da Grande Vitória intensificam limpeza nos cemitérios municipais

Cemitérios da Grande Vitória preparam ações especiais para o Dia de Finados

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Corrida Corrida de rua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
MPT processa Meta em R$ 50 milhões por assédio eleitoral nas redes sociais
Imagem de destaque
Psoríase vai além da pele: entenda os possíveis riscos para o coração
Tritões, futebol americano
Tritões recebe Macaé por vaga na final da Superliga D2 de futebol americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.