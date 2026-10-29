Corridas alteram o trânsito de Vitória no fim de semana prolongado

Duas corridas de rua vão provocar mudanças no trânsito de Vitória durante o fim de semana prolongado pelo feriado de Finados. Segundo a Guarda Municipal, as primeiras interdições começam na noite de sábado (31), enquanto outros bloqueios estão previstos para a manhã de domingo (1º), quando serão realizados os eventos esportivos.





A Gazeta reuniu as alterações no trânsito e as rotas alternativas para ajudar os motoristas a se programarem. Confira: