Cemitérios da Grande Vitória preparam ações especiais para o Dia de Finados

Os cemitérios municipais da Grande Vitória estão recebendo serviços de limpeza e manutenção para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, quando aumenta o movimento de pessoas que visitam os túmulos de familiares e amigos. Entre os serviços realizados estão capina, roçagem, pintura e limpeza das áreas internas e externas.





Algumas cidades também preparam ações especiais para receber os visitantes, como distribuição de flores e apresentações musicais. Confira os horários de funcionamento e os serviços previstos nos cemitérios da Grande Vitória: