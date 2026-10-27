Cemitérios da Grande Vitória preparam ações especiais para o Dia de Finados

Os cemitérios municipais da Grande Vitória estão recebendo serviços de limpeza e manutenção para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, quando aumenta o movimento de pessoas que visitam os túmulos de familiares e amigos. Entre os serviços realizados estão capina, roçagem, pintura e limpeza das áreas internas e externas.
Algumas cidades também preparam ações especiais para receber os visitantes, como distribuição de flores e apresentações musicais. Confira os horários de funcionamento e os serviços previstos nos cemitérios da Grande Vitória:
Em Vitória, os cemitérios municipais de Maruípe e Santo Antônio funcionarão das 8h às 17h no Dia de Finados. A Central de Serviços da prefeitura realiza trabalhos de jardinagem, roçagem, capina, pintura e limpeza das áreas, além da instalação de papeleiras e contentores extras para o descarte de resíduos.
No dia 2 de novembro, também haverá distribuição de flores e água mineral aos visitantes, além de apresentações de violino com músicos capixabas.
A prefeitura orienta que as velas sejam acesas apenas nos cruzeiros dos cemitérios e reforça que a comercialização de produtos dentro dos espaços não é permitida.
Em Vila Velha, os seis cemitérios municipais estão recebendo serviços de manutenção. São eles: Centro de Vila Velha, Santa Inês, Bosque, Barra do Jucu e as duas unidades de Ponta da Fruta.
As intervenções incluem jardinagem, capina, roçagem, varrição, poda de árvores, pintura e pequenas reformas em estruturas, capelas e áreas de velório.
No Dia de Finados, os cemitérios funcionarão das 8h às 17h, com exceção do Cemitério Santa Inês, que abrirá mais cedo, às 6h30, e fechará às 17h.
Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estarão disponíveis para orientar os visitantes. A prefeitura também disponibilizará copos com água, mas recomenda que as pessoas levem garrafas individuais e utilizem proteção solar, como bonés, chapéus e protetor solar.
Na Serra, os seis cemitérios municipais funcionarão das 8h às 17h no Dia de Finados. As unidades estão localizadas em Serra Sede, Carapina, Pitanga, São Domingos, Jacaraípe e Nova Almeida.
Segundo a Secretaria Municipal de Serviços (Sese), as equipes realizam trabalhos de limpeza e capina nos cemitérios. As capelas mortuárias também estão recebendo serviços de limpeza e pintura.
Em Viana, os cemitérios municipais estarão abertos das 7h às 18h no dia 2 de novembro. A Secretaria de Serviços Urbanos realiza serviços de pintura de meios-fios, muros e fachadas, além de roçagem, capina e limpeza das áreas internas e externas.
As ações contemplam os cemitérios de Araçatiba, Viana Sede, Eldorado, Vertical, Nova Bethânia e Vila Bethânia.
Em Cariacica, os cemitérios municipais funcionarão das 6h às 17h no Dia de Finados, mantendo o horário habitual de atendimento. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços (Semserv), os espaços recebem manutenção ao longo do ano, incluindo capina, varrição, recolhimento de resíduos, pintura e pequenas reformas estruturais.
Os serviços contemplam os cemitérios de São João Batista, Padre Mathias, Jardim da Saudade, São Jorge, Santo Agostinho, São Pedro e Cruzeiro do Sul.