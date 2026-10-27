AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Preparação

Cemitérios da Grande Vitória preparam ações especiais para o Dia de Finados

Espaços recebem serviços de limpeza e manutenção; em Vitória, haverá distribuição de flores e apresentações musicais. Confira os horários de funcionamento

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 14:47

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

27 out 2026 às 14:47
Cidades da Grande Vitória intensificam limpeza nos cemitérios municipais
Municípios da Grande Vitória intensificam limpeza nos cemitérios municipais Everton Nunes | Secom-PMS

Os cemitérios municipais da Grande Vitória estão recebendo serviços de limpeza e manutenção para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, quando aumenta o movimento de pessoas que visitam os túmulos de familiares e amigos. Entre os serviços realizados estão capina, roçagem, pintura e limpeza das áreas internas e externas.


Algumas cidades também preparam ações especiais para receber os visitantes, como distribuição de flores e apresentações musicais. Confira os horários de funcionamento e os serviços previstos nos cemitérios da Grande Vitória:

Vitória

Em Vitória, os cemitérios municipais de Maruípe e Santo Antônio funcionarão das 8h às 17h no Dia de Finados. A Central de Serviços da prefeitura realiza trabalhos de jardinagem, roçagem, capina, pintura e limpeza das áreas, além da instalação de papeleiras e contentores extras para o descarte de resíduos.


No dia 2 de novembro, também haverá distribuição de flores e água mineral aos visitantes, além de apresentações de violino com músicos capixabas.


A prefeitura orienta que as velas sejam acesas apenas nos cruzeiros dos cemitérios e reforça que a comercialização de produtos dentro dos espaços não é permitida.

Vila Velha 

Em Vila Velha, os seis cemitérios municipais estão recebendo serviços de manutenção. São eles: Centro de Vila Velha, Santa Inês, Bosque, Barra do Jucu e as duas unidades de Ponta da Fruta.


As intervenções incluem jardinagem, capina, roçagem, varrição, poda de árvores, pintura e pequenas reformas em estruturas, capelas e áreas de velório.


No Dia de Finados, os cemitérios funcionarão das 8h às 17h, com exceção do Cemitério Santa Inês, que abrirá mais cedo, às 6h30, e fechará às 17h.


Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estarão disponíveis para orientar os visitantes. A prefeitura também disponibilizará copos com água, mas recomenda que as pessoas levem garrafas individuais e utilizem proteção solar, como bonés, chapéus e protetor solar.

Serra 

Na Serra, os seis cemitérios municipais funcionarão das 8h às 17h no Dia de Finados. As unidades estão localizadas em Serra Sede, Carapina, Pitanga, São Domingos, Jacaraípe e Nova Almeida.


Segundo a Secretaria Municipal de Serviços (Sese), as equipes realizam trabalhos de limpeza e capina nos cemitérios. As capelas mortuárias também estão recebendo serviços de limpeza e pintura.

Viana 

Em Viana, os cemitérios municipais estarão abertos das 7h às 18h no dia 2 de novembro. A Secretaria de Serviços Urbanos realiza serviços de pintura de meios-fios, muros e fachadas, além de roçagem, capina e limpeza das áreas internas e externas.


As ações contemplam os cemitérios de Araçatiba, Viana Sede, Eldorado, Vertical, Nova Bethânia e Vila Bethânia.

Cariacica

Em Cariacica, os cemitérios municipais funcionarão das 6h às 17h no Dia de Finados, mantendo o horário habitual de atendimento. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços (Semserv), os espaços recebem manutenção ao longo do ano, incluindo capina, varrição, recolhimento de resíduos, pintura e pequenas reformas estruturais.


Os serviços contemplam os cemitérios de São João Batista, Padre Mathias, Jardim da Saudade, São Jorge, Santo Agostinho, São Pedro e Cruzeiro do Sul.

Veja Também 

Imagem de destaque

Os feriados até o fim do ano: confira as datas e os direitos de quem for trabalhar

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Finados Vila Velha Serra Prefeitura de Vitória Grande Vitória Vitória (ES) Vitória Prefeitura da Serra Prefeitura de Cariacica Prefeitura de Vila Velha Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pessoa desmaiou? Veja 5 erros que você não deve cometer ao tentar ajudar
Rafael Amaral e Ana Paula Deambrósio estão juntos há 25 anos e são os proprietários do Filé Miau
De espetinho a restaurante, casal expande negócio com apoio do Sicredi
O segundo turno teve virada na votação em bairros de Cariacica para o governo do ES
Em Cariacica, Pazolini venceu em 20 bairros no 2º turno e Ricardo, em 42; veja mapa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.