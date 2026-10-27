Vila Rubim: obras serão em etapas para não atrapalhar comércio e trânsito

“Nosso planejamento vai garantir que uma equipe da prefeitura fique permanentemente na Vila Rubim, conversando com todos e contribuindo para reduzir os impactos das obras ao máximo”, explica a prefeita Cris Samorini.





Mantendo o diálogo constante com a comunidade, a prefeita acredita que as obras seguirão sem grandes transtornos, sendo executadas aos poucos, por fases. “A gente realiza uma parte, conclui tudo que precisa ali, e segue para outra parte. Tudo para causar menos impacto.”





E com a obra realizada por fases, o trânsito da região não será interrompido. As vias principais que cortam a região, principalmente as avenidas Avenidas Elias Miguel e Pedro Nolasco, seguirão com fluxo contínuo, garante o secretário de obras de Vitória, Gustavo Perin. “Apenas o trânsito interno terá mudanças, no decorrer das obras, mas sempre respeitando o aviso antecipado, previsto em lei”, resume.