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Internacional

Brasil leva cacau de origem do Espírito Santo para o Salon du Chocolat, na França

Cooperativas, associações, produtores e chocolatiers do Pará e da Bahia também estarão presentes na Brasil Origem Week, de 27 de outubro a 1º de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 16:32

Cacau produzido em Linhares. Foto:
 Fernando Madeira

A excelência do cacau brasileiro terá destaque na capital mundial da gastronomia, de 27 de outubro e 1º de novembro de 2026, com a realização do Brasil Origem Week em Paris. A iniciativa faz parte da programação oficial do Salon du Chocolat, consolidado como a maior vitrine global para o setor de cacau e chocolates finos. 


Durante o evento, no dia 30/10, será feito o anúncio internacional do Salon du Chocolat Bahia, com a presença de autoridades e cortejo com baianas, afoxés e tambores. A edição será realizada em Salvador, de 10 a 13 de dezembro.


O grande destaque da programação será o Espaço Cacau do Brasil, localizado no Pavillon 5 da Paris Expo Porte de Versailles, que reunirá 12 representações da diversidade produtiva brasileira. 

Presença capixaba

Cooperativas, associações, produtores e chocolatiers bean-to-bar e tree-to-bar do Pará, da Bahia e do Espírito Santo apresentarão, em um único lugar, a força do cacau de origem nacional. 


Ao todo, a comitiva oficial brasileira conta com mais de 40 integrantes. A missão é viabilizada pelos Governos do Pará e da Bahia e pelas Prefeituras de Ilhéus e de Maricá, com apoio da Embaixada do Brasil em Paris.


Para o líder da missão, o empresário Marco Lessa, a presença brasileira em Paris é fruto de uma construção de longo prazo. “Estamos no Salon du Chocolat de Paris desde 2009, levando o cacau brasileiro à maior vitrine do chocolate no mundo. Foram anos de trabalho contínuo para mostrar que o Brasil não é apenas um grande produtor, mas uma origem de excelência, com cacau fino, produção agroflorestal e agricultura familiar", afirma.

Objetivos da Missão Brasil-França

  1. ​Promoção internacional do cacau e do chocolate brasileiros;
  2. ​Prospecção comercial e internacionalização com compradores europeus;
  3. ​Capacitação e intercâmbio técnico;
  4. ​Valorização dos territórios de origem;
  5. ​Promoção institucional e turística.


A pauta comercial do Brasil vai evidenciar o cacau fino em amêndoas e seus derivados - como nibs, líquor e manteiga, além de chocolates premium e artesanais com diferenciais de origem rastreável, produção agroflorestal e base na agricultura familiar.


Após Paris, a comitiva segue para Zurique, na Suíça, para visitas técnicas, e depois para o Salon du Chocolat Shanghai 2026 (4ª edição), de 10 a 12 de novembro, no Shanghai New International Expo Center (SNIEC), na China, onde o Brasil estará presente com o estande Cacau do Brasil. O ciclo culmina com a primeira grande edição do Salon du Chocolat no Brasil, em Salvador.

BRASIL ORIGEM WEEK NO SALON DU CHOCOLAT PARIS 2026 – Espaço Cacau do Brasil

Quando: de 27 de outubro a 1º de novembro de 2026 

Horário da feira: das 10h às 19h, de 28/10 a 01/11

Onde: Pavillon 5, Paris Expo Porte de Versailles, 15º arrondissement, Paris, França

Mais informações: @brasilorigemweek 

Realização: Grupo M21.

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