Brasil leva cacau de origem do Espírito Santo para o Salon du Chocolat, na França

A excelência do cacau brasileiro terá destaque na capital mundial da gastronomia, de 27 de outubro e 1º de novembro de 2026, com a realização do Brasil Origem Week em Paris. A iniciativa faz parte da programação oficial do Salon du Chocolat, consolidado como a maior vitrine global para o setor de cacau e chocolates finos.





Durante o evento, no dia 30/10, será feito o anúncio internacional do Salon du Chocolat Bahia, com a presença de autoridades e cortejo com baianas, afoxés e tambores. A edição será realizada em Salvador, de 10 a 13 de dezembro.





O grande destaque da programação será o Espaço Cacau do Brasil, localizado no Pavillon 5 da Paris Expo Porte de Versailles, que reunirá 12 representações da diversidade produtiva brasileira.