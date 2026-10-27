ES conquista quatro medalhas na ginástica rítmica no último dia dos Jogos da Juventude

O Espírito Santo conquistou quatro medalhas no último dia das disputas de ginástica rítmica dos Jogos da Juventude 2026, nesta segunda-feira (26), em Foz do Iguaçu, no Paraná. As ginastas capixabas garantiram um ouro, uma prata e dois bronzes na competição.





As atletas Ana Laura Mendonça, Esther Mendes, Helena Ratis, Sarah Grunewald e Valentina Souza conquistaram a medalha de ouro na prova de conjunto de cinco bolas, com 19.300 pontos. O Paraná ficou com a prata, ao somar 19.150 pontos, enquanto o Rio Grande do Norte garantiu o bronze, com 18.950 pontos.





Na final da modalidade com arco, a ginasta Amanda Manente, de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ganhou a medalha de prata, com uma pontuação de 24.450. Já o bronze, ficou com Gisely Benevenuto, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado, com um somatório de 23.600 pontos. As atletas foram treinadas pela técnica Gizela Batista, representando o INCESP (Instituto Capixaba Esportivo).





No mesmo dia, Benevenuto também conquistou a medalha de bronze na prova de maças, com 23.000 pontos.





A campanha de medalhas do Espírito Santo na ginástica rítmica começou no domingo (25), quando Gisely garantiu o ouro no concurso geral individual, com 48.000 pontos. A equipe capixaba também ficou com o primeiro lugar na competição por equipes da 1ª divisão, com 93.350 pontos, resultado da soma das notas obtidas no aro, 46.100, e nas maças, 47.250.





As finais da modalidade nos Jogos da Juventude 2026 foram disputadas no Centro de Convivência Francisco Bubas e, ao fim da competição, o Espírito Santo obteve sete medalhas na ginástica rítmica: três de ouro, uma de prata e três de bronze.





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Sidney Magno Novo.