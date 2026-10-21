Brasil fica em quinto no Mundial de Ginástica e não garante vaga antecipada para Olimpíadas de 2028

O Brasil terminou em 5º lugar a final da disputa por equipes feminina no Mundial de Ginástica Artística nesta quarta-feira (21), em Roterdã, na Holanda. Dessa forma, a formação nacional não conseguiu assegurar uma vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.





China, Estados Unidos e Japão ficaram com o ouro, a prata e o bronze, garantindo seu lugar na próxima edição das Olimpíadas. A França terminou na quarta colocação.A equipe brasileira que se apresentou nesta quarta-feira contou com Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil na história, com seis pódios, além de Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Sophia Weisberg, Thais Fidélis e Gabriela Bouças (reserva).





As primeiras a se apresentar foram Thais Fidélis, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva, que tiraram 12.933, 12.900 e 12.800, no solo, respectivamente.Em seguida, Sophia Weisberg e Rebeca Andrade foram para o salto, conseguindo as notas 14.033 e 14.400. Na sequência, Thais Fidélis, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva voltaram para o exercício nas barras assimétricas, com 12.466, 13.533 e 13.133.Na trave, Thais arrancou dos juízes uma avaliação de 13.033, enquanto Flávia fez 14.066, e Rebeca, 13.433. Por ter avançado até a final, a seleção feminina se classificou para o Mundial de 2027, em Chengdu, na China, que distribuirá mais nove vagas para os Jogos nos Estados Unidos.





O Brasil ainda disputará mais quatro finais na atual edição do Mundial. Na sexta-feira (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira disputam a final do individual geral. Elas se classificaram com a 12ª e a 22ª melhor nota das classificatórias, respectivamente.No sábado (24), Rebeca Andrade disputa a final do salto. Bicampeã mundial no aparelho (2021 e 2023), a brasileira passou à final com a melhor nota do classificatório.No domingo (25), Flávia Saraiva compete na final da trave. Ouro no aparelho na etapa da Hungria da Copa do Mundo, em setembro, ela passou com a terceira melhor nota na fase classificatória.





Nas disputas na categoria masculina, o Brasil não avançou para nenhuma final durante o classificatório no último fim de semana. A melhor colocação no individual geral foi de Diogo Soares, que ficou em 36º lugar. Arthur Nory chegou a cair durante sua apresentação na barra fixa e precisou levar quatro pontos na região entre as sobrancelhas. O Brasil terminou apenas em 19º lugar no classificatório geral entre os homens.



