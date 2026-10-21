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Ginástica Artística

Brasil fica em quinto no Mundial de Ginástica e não garante vaga antecipada para Olimpíadas de 2028

Equipe brasileira contou com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2026 às 18:12
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Ginástica Artística Reuters/Folhapress

O Brasil terminou em 5º lugar a final da disputa por equipes feminina no Mundial de Ginástica Artística nesta quarta-feira (21), em Roterdã, na Holanda. Dessa forma, a formação nacional não conseguiu assegurar uma vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.


China, Estados Unidos e Japão ficaram com o ouro, a prata e o bronze, garantindo seu lugar na próxima edição das Olimpíadas. A França terminou na quarta colocação.A equipe brasileira que se apresentou nesta quarta-feira contou com Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil na história, com seis pódios, além de Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Sophia Weisberg, Thais Fidélis e Gabriela Bouças (reserva).


As primeiras a se apresentar foram Thais Fidélis, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva, que tiraram 12.933, 12.900 e 12.800, no solo, respectivamente.Em seguida, Sophia Weisberg e Rebeca Andrade foram para o salto, conseguindo as notas 14.033 e 14.400. Na sequência, Thais Fidélis, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva voltaram para o exercício nas barras assimétricas, com 12.466, 13.533 e 13.133.Na trave, Thais arrancou dos juízes uma avaliação de 13.033, enquanto Flávia fez 14.066, e Rebeca, 13.433. Por ter avançado até a final, a seleção feminina se classificou para o Mundial de 2027, em Chengdu, na China, que distribuirá mais nove vagas para os Jogos nos Estados Unidos. 


O Brasil ainda disputará mais quatro finais na atual edição do Mundial. Na sexta-feira (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira disputam a final do individual geral. Elas se classificaram com a 12ª e a 22ª melhor nota das classificatórias, respectivamente.No sábado (24), Rebeca Andrade disputa a final do salto. Bicampeã mundial no aparelho (2021 e 2023), a brasileira passou à final com a melhor nota do classificatório.No domingo (25), Flávia Saraiva compete na final da trave. Ouro no aparelho na etapa da Hungria da Copa do Mundo, em setembro, ela passou com a terceira melhor nota na fase classificatória.


Nas disputas na categoria masculina, o Brasil não avançou para nenhuma final durante o classificatório no último fim de semana. A melhor colocação no individual geral foi de Diogo Soares, que ficou em 36º lugar. Arthur Nory chegou a cair durante sua apresentação na barra fixa e precisou levar quatro pontos na região entre as sobrancelhas. O Brasil terminou apenas em 19º lugar no classificatório geral entre os homens.



Classificação das finais por equipes feminina 

China 165.764 

Estados Unidos 165.531 

Japão 164.063 

França 161.130 

Brasil 159.730 

Rússia 159.394 

Itália 158.129 

Canadá 158.096

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