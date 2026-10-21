'Os Simpsons' trazem Apu de volta após quase dez anos fora de cena

Após quase uma década sem falas, Apu Nahasapeemapetilon voltou a ter voz em "Os Simpsons". O personagem, dono da loja de conveniência Kwik-E-Mart, reapareceu no especial de Halloween exibido no domingo (18), em uma mudança que retoma uma das discussões mais delicadas da história da animação: a representação de pessoas de origem indiana na televisão americana.

A volta foi acompanhada por uma alteração importante na escalação dos dubladores. Apu passou a ser interpretado por Sunil Malhotra, profissional experiente em dublagem, enquanto sua mulher, Manjula, ganhou a voz de Janina Gavankar, atriz conhecida pela série The Morning Show. Ambos são americanos de origem sul-asiática.

A decisão ocorre anos depois de o personagem se tornar alvo de críticas por reproduzir uma imagem caricata de imigrantes indianos. A discussão ganhou força em 2017, com o lançamento do documentário "The Problem With Apu" (O problema com Apu, em tradução livre), dirigido pelo comediante Hari Kondabolu. O filme reuniu relatos de artistas que cresceram assistindo à animação e questionaram o impacto daquela representação em suas vidas.

Embora Os Simpsons seja conhecida por seu humor satírico e por abordar temas sociais, Apu acabou se tornando um exemplo de como uma figura fictícia pode influenciar a percepção de um grupo. Para parte dos americanos de origem sul-asiática, o personagem era associado a experiências de preconceito, inclusive na infância, quando colegas usavam seu nome como insulto.

REPRESENTAÇÃO DE APU EM DEBATE

Kondabolu, que se descreve como fã da série, procurou entender no documentário por que um personagem de uma produção que admirava também provocava desconforto. Para isso, entrevistou personalidades de origem sul-asiática, entre elas os atores Kal Penn e Utkarsh Ambudkar e o comediante Hasan Minhaj.

Nos depoimentos, os participantes relataram situações em que foram comparados a Apu ou chamados pelo nome do personagem de forma pejorativa. A crítica não se limitava ao sotaque carregado e à ocupação de dono de uma loja de conveniência, mas também à falta de diversidade nas representações de pessoas indianas na cultura popular americana.

Apu, cujo nome completo é Apu Nahasapeemapetilon Jr., estreou na série em 1990. Durante décadas, foi apresentado como um imigrante indiano que administrava um pequeno comércio em Springfield. Para críticos, a combinação de sotaque, profissão e características culturais fazia dele uma representação restrita de uma comunidade muito mais diversa.

Bhoomi Thakore, professora assistente de sociologia da Universidade de Connecticut, observa que o alcance da série ampliou o peso dessa imagem. Quando Apu surgiu, afirma a pesquisadora, ele era uma das poucas referências de personagens indianos que boa parte do público americano conhecia.

A escalação original também passou a ser questionada. O personagem era dublado por Hank Azaria, ator branco que interpretava outros moradores de Springfield. Após a repercussão do documentário, Azaria deixou o papel, embora tenha continuado a trabalhar na série. Apu permaneceu no universo da animação, mas deixou de ter falas e passou a aparecer apenas ao fundo de algumas cenas.

Em entrevista ao The New York Times, em 2020, Azaria afirmou que não pretendia mais interpretar Apu. Segundo o ator, continuar no papel "simplesmente não parecia certo", em meio à discussão sobre a falta de representatividade na dublagem e os estereótipos associados ao personagem.

Kondabolu, por sua vez, nunca defendeu que Apu fosse simplesmente apagado da série. Após o anúncio do retorno, ele elogiou a decisão de contratar atores de origem sul-asiática para dar voz ao personagem e a Manjula.