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Disney confirma nova versão da série 'Glee', musical adolescente dos anos 2010

Ryan Murphy, um dos criadores originais, deve liderar o projeto; os nomes do elenco ainda não foram divulgados pelo estúdio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 13:28

Os atores Jane Lynch e Matthew Morrison na série 'Glee'
Os atores Jane Lynch e Matthew Morrison na série 'Glee' Reprodução Série Glee
As plataformas de streaming Disney+ e Hulu confirmaram o retorno da série "Glee", musical adolescente que foi um fenômeno dos anos 2000 e 2010.
Ainda não foi divulgado o elenco. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Ryan Murphy, co-criador da série original, deve liderar o projeto. Murphy é também responsável pela série "Monstros", da Netflix, que a cada temporada conta a história de um assassino em série.
Murphy disse já ter escrito o roteiro de um dos novos episódios, junto de Brad Falchuk e Ian Brennan, também criadores da produção original.
Durante suas seis temporadas originais, "Glee" se tornou um sucesso audiência e crítica ao acompanhar os altos e baixos do coral da escola William McKinley, em Ohio, nos Estados Unidos. A produção lançou a carreira de atores como Lea Michele, Cory Monteith, Chris Colfer e Jane Lynch, e venceu seis prêmios Emmy.

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