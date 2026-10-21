Disney confirma nova versão da série 'Glee', musical adolescente dos anos 2010

As plataformas de streaming Disney+ e Hulu confirmaram o retorno da série "Glee", musical adolescente que foi um fenômeno dos anos 2000 e 2010.

Ainda não foi divulgado o elenco. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Ryan Murphy, co-criador da série original, deve liderar o projeto. Murphy é também responsável pela série "Monstros", da Netflix, que a cada temporada conta a história de um assassino em série.

Murphy disse já ter escrito o roteiro de um dos novos episódios, junto de Brad Falchuk e Ian Brennan, também criadores da produção original.