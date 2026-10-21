Globo adia beijo gay entre Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida' para depois das eleições

A Globo fez um ajuste na edição de "Quem Ama Cuida" e decidiu exibir o primeiro beijo entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) para a próxima terça-feira (27), após o segundo turno das eleições presidenciais.





Inicialmente, a sequência estava prevista para esta quinta-feira (22). A coluna apurou que houve dois motivos para a reedição. O primeiro é o cancelamento da novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto na sexta-feira (23) para a exibição do debate eleitoral entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).





Sem o capítulo exibido por um dia, Amora Mautner decidiu alocar as cenas nos dias seguintes, sem prejudicar a história da saga de Adriana (Leticia Colin), ao mesmo tempo que garante sequências de impacto para o período pós-horário eleitoral.





O segundo motivo é que a direção de dramaturgia da empresa viu as cenas de Mau Mau e Felipe antes de liberar a sua exibição. Não foram solicitados ajustes, ao menos por enquanto.





Existem outras cenas de amor entre Mau Mau e Felipe que os autores da novela escreveram. Se tudo correr como o planejado, eles devem voltar a demonstrar carinho em público em novembro.





Assim como aconteceu com o casal Loquinha em "Três Graças" (2025), a Globo tem usado o casal Malipe, como também é chamado, para aumentar a audiência e o engajamento de "Quem Ama Cuida" nas redes sociais.





Quem Ama Cuida" fica no ar até janeiro de 2027, quando dará lugar à continuação de "Avenida Brasil". Até o momento, a produção registra uma média parcial de 23 pontos e 40% de participação no PNT (Painel Nacional de Televisão).