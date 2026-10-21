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Novela

Globo adia beijo gay entre Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida' para depois das eleições

Cena já foi vista pela direção de dramaturgia e aprovada para exibição na semana que vem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 13:06

João Victor Gonçalves (à esquerda) beijará Felipe (Pietro Antonelli) em 'Quem Ama Cuida'
João Victor Gonçalves (à esquerda) beijará Felipe (Pietro Antonelli) em 'Quem Ama Cuida' Reprodução Globo

A Globo fez um ajuste na edição de "Quem Ama Cuida" e decidiu exibir o primeiro beijo entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) para a próxima terça-feira (27), após o segundo turno das eleições presidenciais.


Inicialmente, a sequência estava prevista para esta quinta-feira (22). A coluna apurou que houve dois motivos para a reedição. O primeiro é o cancelamento da novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto na sexta-feira (23) para a exibição do debate eleitoral entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).


Sem o capítulo exibido por um dia, Amora Mautner decidiu alocar as cenas nos dias seguintes, sem prejudicar a história da saga de Adriana (Leticia Colin), ao mesmo tempo que garante sequências de impacto para o período pós-horário eleitoral.


O segundo motivo é que a direção de dramaturgia da empresa viu as cenas de Mau Mau e Felipe antes de liberar a sua exibição. Não foram solicitados ajustes, ao menos por enquanto.


Existem outras cenas de amor entre Mau Mau e Felipe que os autores da novela escreveram. Se tudo correr como o planejado, eles devem voltar a demonstrar carinho em público em novembro.


Assim como aconteceu com o casal Loquinha em "Três Graças" (2025), a Globo tem usado o casal Malipe, como também é chamado, para aumentar a audiência e o engajamento de "Quem Ama Cuida" nas redes sociais.


Quem Ama Cuida" fica no ar até janeiro de 2027, quando dará lugar à continuação de "Avenida Brasil". Até o momento, a produção registra uma média parcial de 23 pontos e 40% de participação no PNT (Painel Nacional de Televisão).

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