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Elenco de 'Rebelde' se reúne em velório de Lua Blanco e publica carta de despedida

Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão homenagearam a atriz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 12:48

Da esquerda para a direita: Micael Borges, Chay Suede, Arthur Aguiar, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak postam foto juntos no velório de Lua Blanco e homenageiam a amiga
Da esquerda para a direita: Micael Borges, Chay Suede, Arthur Aguiar, Sophia Abrahão e Mel Fronckowiak postam foto juntos no velório de Lua Blanco e homenageiam a amiga Reprodução Instagram Arthur Aguiar
Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão se reuniram nesta segunda-feira (19) para se despedir de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos após enfrentar um câncer. Os cinco atores, que contracenaram com ela na versão brasileira de Rebelde, participaram do velório no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, e publicaram uma carta conjunta nas redes sociais.
Na mensagem, os artistas lamentaram que o reencontro do grupo tenha acontecido apenas após a morte da amiga. "Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa dela", escreveram.
Os ex-colegas também refletiram sobre a importância de demonstrar carinho enquanto há tempo. "Fomos pegos totalmente de surpresa, a ficha ainda não caiu totalmente, mas a Lua, como sempre, fez questão de deixar mais uma lição pra gente: faça e fale em vida, o amanhã pode não existir e pode ser tarde demais."
A publicação foi acompanhada de uma foto dos cinco sorrindo após a cerimônia. Segundo eles, a escolha foi uma maneira de homenagear a atriz, que interpretou Roberta na novela exibida pela Record entre 2011 e 2012.
"Apesar de hoje, na hora da despedida, a gente ter chorado, se abraçado, orado e agradecido, nós decidimos tirar essa foto sorrindo, sim, sorrindo, porque era assim que ela gostaria de ver uma foto desse nosso reencontro", explicaram.
Na homenagem, o grupo também fez uma comparação entre a atriz e o astro que ilumina a Lua. "A Lua foi única, foi marcante e estará pra sempre na nossa memória. A Lua (satélite) depende do sol pra poder ser iluminada, já a Lua Blanco era o próprio sol e fazia questão de dividir a sua luz com quem estivesse por perto."
Os cinco atores ainda enviaram uma coroa de flores coletiva ao velório e encerraram a mensagem com uma declaração de carinho. "Nós sabemos o quanto você desejou que esse reencontro acontecesse e, apesar de você não estar aqui fisicamente, você estará pra sempre em nossos corações. Um beijo carinhoso dos seus eternos rebeldes! Te amamos!"

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