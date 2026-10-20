Felca ignora disputa eleitoral e fala sobre fobia social em novo vídeo

Após meses sem fazer publicações, Felca, 28, voltou às redes sociais na madrugada desta terça-feira (20) e divulgou um vídeo em que faz um relato sobre o período em que sofreu bullying e agressões na adolescência e revela lidar com a fobia social e o alcoolismo.

O influenciador frustrou segmentos de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Havia, nas redes sociais, a expectativa de que ele faria acusações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o que não aconteceu em nenhum momento do vídeo.

Felca compartilhou na madrugada de domingo (18) uma mensagem enigmática indicando que faria um anúncio nesta terça, a partir da meia-noite. O comunicado despertou curiosidade e gerou especulações sobre o conteúdo.

O relato sobre a adolescência ocupa grande parte do vídeo. Sem citar o nome da escola que frequentou em Londrina, no Paraná, Felca contou episódios de agressões por parte de outros alunos e disse ter sido ignorado por professores e instrutores.

O vídeo mostra imagens desse período, intercaladas com cenas em que ele retrata o nervosismo antes de palestras, entrevistas e gravações. Em março deste ano, por exemplo, antes de ser entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, ele ficou dois dias sem dormir.

No depoimento divulgado no canal do influenciador no YouTube, ele disse ter percebido que desperdiçou a adolescência por medo do bullying e das agressões.

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS), conhecido como fobia social, o levou a passar mal, por exemplo, no dia em que precisou sair de casa para levar o irmão a um hospital e modifica os seus batimentos cardíacos antes de momentos de interação com o público.

Segundo Felca, o transtorno o fez beber para lidar com os medos, o que ele diz ter ocorrido diversas vezes em um cantil que carregava quando ia para os compromissos fora de casa.

O influenciador contou que chegou a quebrar duas costelas em um acidente caseiro após beber.

Na parte final do vídeo, ele exaltou o fato de estar vivo e ter tido a oportunidade de conhecer pessoas, beijar na boca, aprender a tocar violão e ler livros interessantes, entre outras coisas.

"Quanto maior a tempestade, maior o arco-íris", afirmou. "Suporte e deixe o tempo fazer a transformação".

Felca contou que viveu trancado em casa nos últimos meses, após o período de grande repercussão de um vídeo sobre adultização de crianças publicado em 2025.

No final do vídeo, ele apresentou o projeto #sinfel, uma proposta de passar 90 dias dizendo sim a todos os convites que receber para se expor e enfrentar a fobia social. O influenciador convidou seguidores a fazerem o mesmo e prometeu compartilhar os vídeos que receber.

Ele também pediu para os pais acolherem os filhos que enfrentam bullying e disse que fará palestras gratuitas sobre o tema em escolas, com exceção do estabelecimento em que estudou em Londrina.

"Não consigo entrar naquele lugar", afirmou.