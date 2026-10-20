Lua Blanco e o direito de passar pelo câncer longe dos holofotes

Quando o câncer chega, a vida muda de lugar. O que antes parecia certo passa a conviver com perguntas, medos e incertezas. De repente, é preciso encontrar forças para passar por consultas, exames, tratamentos e tudo aquilo que um diagnóstico pode representar. Em meio a tantas mudanças, cada pessoa tenta descobrir como seguir em frente.
A morte da atriz e cantora de 39 anos Lua Blanco que, segundo informações divulgadas pela imprensa, recebeu o diagnóstico de câncer de intestino há cerca de três meses e optou por não compartilhar sua condição com o público, nos convida a olhar para um aspecto delicado dessa experiência: o direito de escolher com quem dividir a própria dor.
Ao falar sobre câncer, valorizamos, com razão, as histórias de pessoas que tornam pública sua jornada. Seus relatos informam, acolhem e podem incentivar outras pessoas a procurar ajuda médica, além de fazê-las se sentir menos sozinhas em um período tão difícil. Mas também existem pessoas que precisam percorrer esse caminho longe dos olhares externos, sem transformar cada etapa do tratamento em notícia ou assunto de conversa.
Isso não acontece apenas com pessoas conhecidas. Muitos “anônimos” preferem não contar aos amigos, aos colegas de trabalho ou até mesmo a parte da família. Nem sempre por falta de confiança, mas porque precisam de tempo para compreender o que estão vivendo.
Um diagnóstico não traz apenas a necessidade de tratar uma doença. Traz também o desafio de encontrar palavras para sentimentos que, muitas vezes, nem o próprio paciente consegue compreender de imediato. Há quem encontre alívio ao falar e quem precise de recolhimento para reunir forças e assimilar as mudanças que passam a fazer parte de sua rotina.
Às vezes, preservar a intimidade é uma maneira de continuar vivendo outras partes da vida sem que tudo passe a girar em torno da doença. É poder conversar sobre assuntos cotidianos, rir de uma bobagem, trabalhar, encontrar alguém querido e lembrar que a vida continua sendo maior do que o diagnóstico.
Como oncologista, aprendi que cuidar de alguém exige enxergar a pessoa para além dos exames e das possibilidades terapêuticas. Exige escuta, sensibilidade e respeito pelo tempo de cada um. Não existe uma fórmula para atravessar o câncer, assim como não há uma única maneira de encontrar forças durante o tratamento. O que ajuda uma pessoa pode não fazer sentido para outra, e essa diferença precisa ser respeitada.
Precisamos, sim, falar sobre a doença, incentivar a prevenção e ampliar o acesso à informação, mas é necessário compreender que ninguém deve carregar a responsabilidade de transformar a própria experiência em uma forma de conscientização, muito menos sentir-se obrigado a falar publicamente sobre sua vida para ajudar outras pessoas.
E uma forma não é mais corajosa do que a outra, assim como o silêncio não significa, necessariamente, negação, fragilidade ou solidão.
Cada pessoa tem sua própria maneira de atravessar os períodos mais difíceis da vida, com suas dores, esperanças e incertezas. Respeitar esse caminho significa reconhecer que não cabe a nós determinar como alguém deve viver seus enfrentamentos.
Diante de uma doença, cuidar é, acima de tudo, reconhecer que cada pessoa tem o direito de decidir como deseja viver e compartilhar a própria história.