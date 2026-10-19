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Quem foi Lua Blanco, atriz de ‘Rebelde Brasil’ que morreu aos 39 anos?

Atriz marcou geração no papel de Roberta na versão brasileira do sucesso mexicano; ela enfrentava um câncer
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 09:24

Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil', morreu neste domingo, 18, aos 39 anos.
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil', morreu neste domingo, 18, aos 39 anos. Reprodução/Instagram/@lua_blanco

Morreu neste domingo, 18, a atriz Lua Blanco, conhecida por seu papel como Roberta na versão brasileira da novela Rebelde, aos 39 anos. A informação foi confirmada por familiares da atriz nas redes sociais. Segundo Daniel Blanco, irmão de Lua, ela fazia um tratamento contra um câncer nos últimos meses.

A atriz marcou uma geração com seu papel na novela entre 2011 e 2012 e colecionava fã-clubes. Roberta era uma jovem questionadora de personalidade forte. Na versão original do sucesso mexicano, a personagem foi interpretada por Dulce María.

Lua dividiu o protagonismo da novela ao lado de Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak e Chay Suede.

Elenco da versão brasileira da novela 'Rebelde', da Record.
Elenco da versão brasileira da novela 'Rebelde', da Record. Michel Angelo/Record TV/Divulgação

Lua nasceu em São Paulo e começou a carreira artística como vocalista da banda Lágrima Flor. Ela era neta do arquiteto e músico, Billy Blanco, grande nome da bossa nova.

A artista começou a atuar como atriz no teatro e, em 2008, migrou para a televisão na novela Três Irmãs, da Rede Globo. Na emissora, Lua também chegou a integrar o elenco de Malhação, Aventuras do Didi e apresentou o programa infantil TV Globinho.

Após o sucesso na TV, ela voltou a investir na carreira como cantora. Ao todo, ela lançou dois álbuns: Mão no Sonho, de 2016, e Órbita, de 2023. Nas redes sociais, Lua compartilhava registros de sua rotina, mas não chegou a comentar sobre o diagnóstico de câncer.

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