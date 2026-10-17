Giulia Be mostra festa com escola de samba em casamento com Conor Kennedy

Samba, moda brasileira e referências à história da família Kennedy marcaram os dias de casamento de Giulia Be, 27, e Conor Kennedy, 32.

Na sexta-feira (16), a cantora compartilhou nas redes sociais novas imagens das celebrações realizadas no Rio de Janeiro, entre elas a festa de boas-vindas aos convidados americanos do noivo, que teve apresentação da escola de samba Unidos de Vila Isabel.

A artista aproveitou a ocasião para destacar a presença da cultura brasileira na comemoração. Para a festa, escolheu dois vestidos: o primeiro assinado sob medida pela grife espanhola YolanCris e o segundo criado pela marca brasileira PatBo, da estilista Patricia Bonaldi.

"O segundo look tinha que ser brasileiro e tinha que ser Patricia Bonaldi. Obrigada por tornar este tão especial. E claro, tínhamos que mostrar para todo mundo como comemoramos no Rio!", escreveu Giulia na publicação. Ela também agradeceu à escola de samba de seu coração por levar música e animação ao evento.

"À minha escola do coração, Vila Isabel, obrigada por trazer tanta vida, música e amor para nossa festa, do jeitinho que só o samba sabe!", acrescentou a cantora.

As imagens divulgadas fazem parte de uma programação que se estendeu por três dias e reuniu diferentes momentos, com propostas próprias de vestuário e cerimônia. Ao todo, Giulia usou cinco vestidos durante as celebrações, combinando criações internacionais, referências à família do marido e peças de estilistas brasileiros.

Um dos momentos foi a bênção intimista realizada aos pés do Cristo Redentor. Para a ocasião, a cantora vestiu um modelo da Calvin Klein inspirado em Carolyn Bessette Kennedy, que foi casada com John F. Kennedy Jr., tio de Conor. Carolyn e John morreram em um acidente aéreo em 1999.