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Giulia Be mostra festa com escola de samba em casamento com Conor Kennedy

Artista usou cinco vestidos nas comemorações, que incluíram bênção aos pés do Cristo Redentor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 10:31

A cantora Giulia Be e Conor Kennedy
A cantora Giulia Be e Conor Kennedy Reprodução/Instagram/@giulia
Samba, moda brasileira e referências à história da família Kennedy marcaram os dias de casamento de Giulia Be, 27, e Conor Kennedy, 32.
Na sexta-feira (16), a cantora compartilhou nas redes sociais novas imagens das celebrações realizadas no Rio de Janeiro, entre elas a festa de boas-vindas aos convidados americanos do noivo, que teve apresentação da escola de samba Unidos de Vila Isabel.
A artista aproveitou a ocasião para destacar a presença da cultura brasileira na comemoração. Para a festa, escolheu dois vestidos: o primeiro assinado sob medida pela grife espanhola YolanCris e o segundo criado pela marca brasileira PatBo, da estilista Patricia Bonaldi.
"O segundo look tinha que ser brasileiro e tinha que ser Patricia Bonaldi. Obrigada por tornar este tão especial. E claro, tínhamos que mostrar para todo mundo como comemoramos no Rio!", escreveu Giulia na publicação. Ela também agradeceu à escola de samba de seu coração por levar música e animação ao evento.
"À minha escola do coração, Vila Isabel, obrigada por trazer tanta vida, música e amor para nossa festa, do jeitinho que só o samba sabe!", acrescentou a cantora.
As imagens divulgadas fazem parte de uma programação que se estendeu por três dias e reuniu diferentes momentos, com propostas próprias de vestuário e cerimônia. Ao todo, Giulia usou cinco vestidos durante as celebrações, combinando criações internacionais, referências à família do marido e peças de estilistas brasileiros.
Um dos momentos foi a bênção intimista realizada aos pés do Cristo Redentor. Para a ocasião, a cantora vestiu um modelo da Calvin Klein inspirado em Carolyn Bessette Kennedy, que foi casada com John F. Kennedy Jr., tio de Conor. Carolyn e John morreram em um acidente aéreo em 1999.
A cerimônia religiosa ocorreu no sábado (10), na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro, e reuniu cerca de 200 convidados. Para o casamento e a festa realizada após a troca de alianças, Giulia escolheu outros dois vestidos assinados pelo estilista Harris Reed.

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