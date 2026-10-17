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Carnaval

Paolla Oliveira mostra bastidores da coroação na Imperatriz: 'Um pouquinho nervosa'

Festa terá shows de Jorge Aragão, Xande de Pilares e Iza, responsável por coroar a artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 12:05

Paolla Oliveira mostra bastidores da coroação na Imperatriz
Paolla Oliveira mostra bastidores da coroação na Imperatriz Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal
A volta de Paolla Oliveira ao posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense já tem data para ser celebrada.
Nesta sexta-feira (16), a atriz falou sobre a mistura de sentimentos às vésperas da coroação, marcada para este sábado (17), na quadra da agremiação, no Rio de Janeiro.
"Estou animada, um pouquinho nervosa", disse Paolla em vídeos publicados nos Stories de Mestre Lolo, responsável pela bateria da Imperatriz. A apreensão, porém, não deve durar muito: "Mas, passando isso aí, é só alegria!", completou a atriz, que aproveitou o momento para cantar o samba da escola para o Carnaval de 2027.
A artista também compartilhou registros de ensaios nas redes sociais e refletiu sobre a decisão de voltar a ocupar o posto. Em uma das publicações, ela comentou a dimensão da experiência e a incerteza que acompanha o retorno à avenida.
"Fiquei pensando: acho que não vou conseguir cruzar a avenida de novo. É muita coisa! A rainha tá de volta real", afirmou. Paolla também falou sobre como nem sempre é possível prever o que vai funcionar antes de viver a experiência. "A gente nunca sabe o jeito de fazer, o jeito que vai dar certo, o jeito que é bom. A gente só sabe depois que é, né?", refletiu.
A coroação será realizada durante uma feijoada na quadra da Imperatriz, em uma programação que reúne samba, música e convidados ligados ao Carnaval. Para animar a celebração, estão previstas apresentações de Jorge Aragão, Xande de Pilares e Iza, que terá papel especial no evento: será a responsável por coroar Paolla.
A participação de Iza também remete à aproximação da atriz com a escola. A cantora ajudou a estreitar os laços de Paolla com a Imperatriz, e agora estará ao lado dela em um momento simbólico da retomada do posto de rainha de bateria.
A festa deve reunir um grupo expressivo de representantes do Carnaval carioca. Paolla enviou cerca de 200 convites e chamou rainhas de bateria de outras escolas, musas e personalidades ligadas ao universo do samba.

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