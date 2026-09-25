Paolla Oliveira é recebida com festa na Imperatriz e mostra bastidores

Paolla Oliveira já ganhou uma amostra do que a espera no Carnaval de 2027. A atriz, 44, foi recebida com festa pela Imperatriz Leopoldinense durante uma visita à quadra da escola, em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro.

Anunciada recentemente como nova rainha de bateria da agremiação, ela encontrou integrantes da diretoria, musas, baianas e ritmistas.

A recepção teve direito a aplausos, abraços e uma homenagem da bateria. Em coro, os ritmistas cantaram "Nossa rainha também já chegou" enquanto Paolla era cercada pelos integrantes da escola.

A atriz registrou parte do encontro e compartilhou os bastidores com os seguidores. Nas imagens, aparece sorrindo ao lado de integrantes da Imperatriz e acompanhando a movimentação na quadra.

"Cheguei, Imperatriz Leopoldinense!", escreveu Paolla na legenda da publicação.

A visita acontece poucos dias depois de a atriz confirmar o retorno ao Carnaval como rainha de bateria. Depois de se afastar do posto, Paolla decidiu voltar à avenida por uma escola diferente daquela em que construiu sua trajetória mais recente na folia carioca.

A relação com a Grande Rio foi longa. Paolla ocupou o posto de rainha de bateria da agremiação entre 2017 e 2025 e se tornou uma das figuras mais associadas à escola durante o período. Em 2026, após sua saída, Virginia Fonseca assumiu a função.