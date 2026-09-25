Juliano Cazarré anuncia no Instagram que será pai pela sétima vez

Juliano Cazarré anunciou nesta quinta-feira (24) em seu Instagram que está à espera do sétimo filho. Na postagem, ele comemora seu aniversário com uma foto ao lado da esposa, Letícia Cazarré, e disse que o bebê deve chegar em fevereiro.

"Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro. A vida quer viver", escreveu o ator na legenda.

Em entrevista ao Extra, o ator explicou que ter um número grande de filhos faz parte de uma promessa espiritual relacionada à sua fé católica. Ele e a mulher rejeitam métodos contraceptivos artificiais, como anticoncepcionais e preservativos, com base em um princípio de "abertura à vida".

"A gente não sabia que teria uma família numerosa. Isso aconteceu naturalmente, mas também de maneira muito rápida", explicou em entrevista ao site.