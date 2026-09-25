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Juliano Cazarré anuncia no Instagram que será pai pela sétima vez

Ator publica foto com a mulher e compartilha a novidade com seguidores. Casal não utiliza métodos contraceptivos e associa a chegada do bebê à fé
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 09:54

Previsão de nascimento de criança de Juliano e Letícia Cazarré está para fevereiro
Previsão de nascimento de criança de Juliano e Letícia Cazarré está para fevereiro Reprodução @cazarre
Juliano Cazarré anunciou nesta quinta-feira (24) em seu Instagram que está à espera do sétimo filho. Na postagem, ele comemora seu aniversário com uma foto ao lado da esposa, Letícia Cazarré, e disse que o bebê deve chegar em fevereiro.
"Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro. A vida quer viver", escreveu o ator na legenda.
Em entrevista ao Extra, o ator explicou que ter um número grande de filhos faz parte de uma promessa espiritual relacionada à sua fé católica. Ele e a mulher rejeitam métodos contraceptivos artificiais, como anticoncepcionais e preservativos, com base em um princípio de "abertura à vida".
"A gente não sabia que teria uma família numerosa. Isso aconteceu naturalmente, mas também de maneira muito rápida", explicou em entrevista ao site.
"Entendemos que isso era um chamado da Igreja Católica. Foi pá-pum, né? Brincou, nasceu. Agora, com seis filhos, a coisa já está mais complexa. Neste momento, a gente quer espaçar a próxima gestação, tentando não engravidar da maneira como a Igreja Católica fala que pode."

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