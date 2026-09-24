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Fim do romance

Filipe Bragança e Ramille terminam namoro após cinco meses

Atores se conheceram nos bastidores de “Coração Acelerado” e assumiram o relacionamento durante as gravações da novela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 13:06

O relacionamento entre os atores Filipe Bragança e Ramille chegou ao fim
O relacionamento entre os atores Filipe Bragança e Ramille chegou ao fim Reprodução Instagram Ramille

O relacionamento entre os atores Filipe Bragança e Ramille chegou ao fim. Os dois se conheceram durante as gravações da novela “Coração Acelerado”, onde começaram a se aproximar.

A informação foi confirmada pela assessoria de Filipe Bragança. Em contato com a coluna, a equipe do ator afirmou que os dois continuam amigos, mas não estão mais namorando.

O relacionamento havia sido assumido publicamente pelo ator, que, em uma declaração anterior, falou sobre a admiração pela colega de elenco e destacou suas qualidades profissionais e pessoais.

Na ocasião, Filipe afirmou que Ramille era uma pessoa especial e uma atriz com um futuro promissor. Os dois passaram a viver o romance durante o período em que trabalhavam juntos na novela.

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