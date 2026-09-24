Murilo Benício revela inspiração em Zeca Pagodinho para criar Tufão de 'Avenida Brasil'

Tufão poderia ter sido apenas mais um ex-jogador de futebol milionário da televisão, mas Murilo Benício encontrou uma referência bem distante dos gramados para construir o personagem de "Avenida Brasil".

O ator revelou que se inspirou em Zeca Pagodinho para dar forma ao jeito de viver do patriarca da família de Divino, especialmente na relação dele com o dinheiro, o conforto e o bairro onde cresceu.

A revelação foi feita durante a participação de Murilo no Conversa com Bial, ao lado de Adriana Esteves, que interpretou Carminha na novela de João Emanuel Carneiro. Os dois relembraram o sucesso da produção e falaram sobre o reencontro com personagens que continuam presentes no imaginário do público.

"Desde a primeira novela, eu tinha muito o Zeca Pagodinho na cabeça: o Tufão é aquele cara que venceu na vida e quer conforto. Ele não sai do Divino. Fez ali a realeza dele", contou Murilo.

A inspiração ajudou o ator a fugir da imagem mais óbvia de um personagem que havia enriquecido depois de uma carreira de sucesso no futebol.

Mais de uma década depois da estreia da novela, Murilo e Adriana voltaram a falar sobre a repercussão da história. "Avenida Brasil" foi exibida originalmente em 2012 e se tornou um dos grandes fenômenos da dramaturgia brasileira, com a rivalidade entre Carminha e Nina (Débora Falabella) no centro da trama.

O sucesso fez com que os personagens ultrapassassem a própria novela e continuassem sendo lembrados pelo público. A família formada por Tufão e Carminha, em especial, virou uma das marcas da produção.

Agora, a história ganhará uma continuação. Murilo Benício está confirmado no elenco de "Avenida Brasil 2", prevista para estrear em janeiro de 2027. O projeto reunirá novamente personagens conhecidos da trama original e parte do elenco responsável pelo sucesso da novela.