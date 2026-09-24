Rose de Freitas critica 'corpo mole' de bancada e promete priorizar BR 262 no orçamento

Candidata ao Senado nas Eleições 2026, Rose de Freitas (MDB) criticou a bancada capixaba que, segundo ela, faz “corpo mole” quando há divergências com o governador do Estado em relação a projetos prioritários. Conforme a ex-parlamentar, é por esse motivo que as obras de duplicação da BR 262 não avançaram nos últimos anos.





“A política tem alguns defeitos, alguns vícios que me incomodam, porque, na hora de brigar, se a maioria da bancada, por exemplo, não é a favor do governador que está aqui no Estado, faz corpo mole. E eu acho que essa questão não pode ser mais tratada assim. Toda vez que sentarmos na bancada, e eu farei isso no Senado Federal, se lá estiver, tem que colocar que a prioridade número um do Estado é a BR 262”, afirmou.





Para ela, no entanto, o entrave em relação às obras não se deu por falta de projetos, mas principalmente por uma questão de “subsídio cruzado”: “Nós teríamos instalado aqui no Estado todas as cobranças de pedágio. E aí houve uma posição de bancada de que nós não acertaríamos isso, e voltamos à estaca zero”.