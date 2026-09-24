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Eleições 2026

Rose de Freitas critica 'corpo mole' de bancada e promete priorizar BR 262 no orçamento

Duplicação da rodovia é uma das prioridades da candidata ao Senado pelo ES, que participou do "Bom-Dia ES", da TV Gazeta, nesta quinta (24)

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 09:45

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

24 set 2026 às 09:45
Rose de Freitas é candidata ao Senado nas Eleições 2026.
Rose de Freitas é candidata ao Senado nas Eleições 2026. Reprodução/TV Gazeta

Candidata ao Senado nas Eleições 2026, Rose de Freitas (MDB) criticou a bancada capixaba que, segundo ela, faz “corpo mole” quando há divergências com o governador do Estado em relação a projetos prioritários. Conforme a ex-parlamentar, é por esse motivo que as obras de duplicação da BR 262 não avançaram nos últimos anos.


“A política tem alguns defeitos, alguns vícios que me incomodam, porque, na hora de brigar, se a maioria da bancada, por exemplo, não é a favor do governador que está aqui no Estado, faz corpo mole. E eu acho que essa questão não pode ser mais tratada assim. Toda vez que sentarmos na bancada, e eu farei isso no Senado Federal, se lá estiver, tem que colocar que a prioridade número um do Estado é a BR 262”, afirmou.


Para ela, no entanto, o entrave em relação às obras não se deu por falta de projetos, mas principalmente por uma questão de “subsídio cruzado”: “Nós teríamos instalado aqui no Estado todas as cobranças de pedágio. E aí houve uma posição de bancada de que nós não acertaríamos isso, e voltamos à estaca zero”.

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Rose de Freitas critica 'corpo mole' de bancada e promete priorizar BR 262 no orçamento

Rose de Freitas comentou sobre a BR 262 durante entrevista ao "Bom Dia ES", da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (24). A obra de duplicação da rodovia é uma das prioridades da candidata, que afirmou ser preciso colocar os recursos necessários para a intervenção no Orçamento da União.


“A questão da BR 262 é que todos falam sobre ela, inclusive o governo, mas na hora de elencar quais são as reais prioridades do Brasil, ela entra lá em 10º lugar, 12º lugar”, criticou a concorrente.


Ainda durante a entrevista, em uma dinâmica proposta, a ex-senadora disse ser favorável à anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, ao fim da escala 6x1, à redução da maioridade penal e à classificação de facções criminosas como organizações terroristas. Já em relação à liberação de maconha para uso individual e ao aborto, ela se posicionou contra.

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