'Não existe empresa dos sonhos. Carreira de sucesso é aguentar o rojão', diz especialista

O que falta para que esse quadro mude?

Há uma falta de resiliência emocional por parte dos profissionais, que acham que, dentro da empresa, poderão fazer tudo o que quiserem. Não é bem assim. Os colaboradores têm que executar e entregar o trabalho para o qual foram contratados. E, para gerar resultados, é necessário fazer coisas de que se gosta e de que não se gosta também.





Portanto, não existe nada de sonho. Costumo brincar com os meus alunos que há três tipos de profissionais que trabalham com o sonho: Freud, que adorava o assunto; o padeiro, que faz o doce; e o funcionário da Disney. Como não somos pacientes de Freud, padeiros nem funcionários da Disney, temos que trabalhar com a realidade. E qual é a realidade? Você é contratado para cumprir suas tarefas e gerar resultados.





Se o profissional tiver dificuldades, precisará de ajuda para lidar com isso. Mas vale salientar que, na empresa, ninguém vai passar a mão na sua cabeça nem fazer o trabalho por você.





Acredito que esse movimento romântico alimentado pelo mercado tem gerado uma frustração muito grande em quem entra em uma organização acreditando que vai encontrar um parque de diversões. E não vai.