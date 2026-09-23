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Nuvem de palavras

Vitória, gestão e vida: as palavras mais ditas pelos candidatos ao governo do ES em debate

Confira as expressões que Helder Salomão, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço mais repetiram durante debate de A Gazeta e CBN Vitória

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 15:50

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 set 2026 às 15:50
Debate CBN e A Gazeta com os candidatos ao governo do ES, Lorenzo Pazolini, Helder Salomão e Ricardo Ferraço
Debate CBN e A Gazeta com os candidatos ao governo Lorenzo Pazolini, Helder Salomão e Ricardo Ferraço Fernando Madeira

Além das óbvias “Espírito” e “Santo”, as palavras “Vitória”, “vamos”, “vida” e “gestão” estão entre as mais ditas pelos candidatos ao governo do Espírito Santo durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória na terça-feira (22).


Apresentaram suas propostas os candidatos Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição; Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e Helder Salomão (PT), deputado federal. 


Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), estabelecidas em reunião com representantes das campanhas, o encontro incluiu os candidatos de partidos ou federações com pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional. 


Após o debate, A Gazeta transcreveu as falas e reuniu em um gráfico as 80 palavras mais ditas pelos candidatos. No total, os três ultrapassaram 10 mil palavras ditas durante o debate. 


Confira abaixo a nuvem de palavras de cada participante.

Helder: "Espírito", "Santo" e "Vamos"

Helder Salomão, candidato do PT, teve entre os principais termos ditos ao longo do seu tempo de fala palavras relacionadas à cidade onde já foi prefeito ("Cariacica") e também termos conectados à postura de oposição, ao apoio federal e à conexão com o presidente Lula, além de educação.


O deputado federal falou "Vitória" 23 vezes, sendo a primeira da lista. Na sequência aparecem "Estado", com 21 repetições, e "vamos", 20 vezes. "Espírito" e "Santo" vêm logo depois, repetidos por 18 vezes.

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Pazolini: "Espírito", "Santo" e "Vitória" 

Entre os principais termos ditos durante o debate por Lorenzo Pazolini, estão "Vitória" (cidade da qual foi prefeito de 2021 até abril deste ano), "gestão", "saúde/políticas para mulheres" e "segurança".


"Vitória" apareceu 26 vezes, "gestão", 21, e "vida", 18 vezes, no discurso de Pazolini. Mas "Espírito" e "Santo" lideraram a lista, com 36 e 35 vezes respectivamente. Confira abaixo na tabela as palavras mais frequentes.                                                     

Ricardo: "Governo" e "Continuar"

O levantamento do que mais foi dito por Ricardo Ferraço durante o debate aponta palavras voltadas à defesa do governo, à continuidade do trabalho e também à reforma tributária.


No topo da lista das expressões ditas pelo candidato estão as palavras "Espírito" e "Santo": 41 vezes. Em seguida, com frequência de 35 vezes, aparece "Estado". Logo depois, "continuar" foi a palavra mais dita (17 vezes).

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