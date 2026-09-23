Vitória, gestão e vida: as palavras mais ditas pelos candidatos ao governo do ES em debate

Além das óbvias “Espírito” e “Santo”, as palavras “Vitória”, “vamos”, “vida” e “gestão” estão entre as mais ditas pelos candidatos ao governo do Espírito Santo durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória na terça-feira (22).





Apresentaram suas propostas os candidatos Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição; Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e Helder Salomão (PT), deputado federal.





Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), estabelecidas em reunião com representantes das campanhas, o encontro incluiu os candidatos de partidos ou federações com pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional.





Após o debate, A Gazeta transcreveu as falas e reuniu em um gráfico as 80 palavras mais ditas pelos candidatos. No total, os três ultrapassaram 10 mil palavras ditas durante o debate.





Confira abaixo a nuvem de palavras de cada participante.