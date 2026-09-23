Não vai votar? Veja como justificar a ausência nas eleições

O aplicativo permite fazer a justificativa no dia da votação e também consultar o histórico de justificativas eleitorais.





O acesso ao e-Título está disponível para quem está com o título eleitoral regular ou suspenso.





Na página inicial do app, o eleitor deve acessar “mais opções” e selecionar “Justificativa de ausência” para fazer o pedido. No dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.





A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a baixar o aplicativo com o máximo de antecedência possível, a fim de evitar possíveis problemas de conexão com a aproximação das eleições. Para quem já tem o app, é importante ficar atento para baixar eventuais atualizações no programa. Além disso, no dia do primeiro e do segundo turnos, não será possível fazer o download do aplicativo.