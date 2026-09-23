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De teatro a jogos virtuais

Semana do Trânsito tem programação gratuita para crianças em Vitória

O evento começa nesta quarta (23) e prossegue até domingo (27), no Shopping Vitória

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 16:16

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

23 set 2026 às 16:16
Atividades educativas promovidas pela Ecovias Capixaba marcam a Semana Nacional do Trânsito no Shopping Vitória Ecovias Capixaba

Jogos virtuais, minipista com automóveis e atividades práticas sobre as regras de locomoção são algumas das atrações oferecidas ao público infantil por ocasião da Semana Nacional do Trânsito. O evento, aberto ao público, começa nesta quarta-feira (23) e prossegue até domingo (27), na praça central do Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá. 


Iniciativa da Ecovias Capixaba, a ação também apresenta a montagem teatral “Vrum Vrum”, que aborda comportamentos e atitudes importantes para um trânsito mais seguro.


As apresentações do espetáculo serão realizadas de quarta (23) a sexta (25), às 10h e às 14h. No sábado (26), ocorrem às 15h30 e às 18h e, no domingo (27), às 15h. 


Para o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, falar sobre segurança no trânsito com as crianças é também abordar a formação dos futuros usuários das rodovias e das cidades.


Além das atividades, os visitantes poderão receber brindes, como cartilhas para colorir, balões e pelúcias, que serão distribuídos durante a participação nas atividades.

Semana Nacional do Trânsito

Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997, a Semana Nacional de Trânsito é realizada anualmente de 18 e 25 de setembro, com ações voltadas à educação e à segurança no trânsito. Em 2026, a campanha tem como mensagem nacional “Desacelere. Seu bem maior é a vida.”

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