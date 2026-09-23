Semana do Trânsito tem programação gratuita para crianças em Vitória

Jogos virtuais, minipista com automóveis e atividades práticas sobre as regras de locomoção são algumas das atrações oferecidas ao público infantil por ocasião da Semana Nacional do Trânsito. O evento, aberto ao público, começa nesta quarta-feira (23) e prossegue até domingo (27), na praça central do Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá.







Iniciativa da Ecovias Capixaba, a ação também apresenta a montagem teatral “Vrum Vrum”, que aborda comportamentos e atitudes importantes para um trânsito mais seguro.





As apresentações do espetáculo serão realizadas de quarta (23) a sexta (25), às 10h e às 14h. No sábado (26), ocorrem às 15h30 e às 18h e, no domingo (27), às 15h.





Para o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, falar sobre segurança no trânsito com as crianças é também abordar a formação dos futuros usuários das rodovias e das cidades.





Além das atividades, os visitantes poderão receber brindes, como cartilhas para colorir, balões e pelúcias, que serão distribuídos durante a participação nas atividades.