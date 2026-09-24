Eleições são a hora de dizer o que queremos

Talvez seja esse o ponto: a agenda ambiental, embora atravesse a vida nacional, continua a receber atenção secundária nas campanhas. Muitas vezes, é tratada como obstáculo ao desenvolvimento, quando deveria integrar um projeto de país baseado em ciência, segurança e bem-estar.





Os problemas ambientais brasileiros, como os globais, são numerosos e conectados. Afetam alimentos, água, energia, saúde, economia e a qualidade de vida. Ainda assim, raramente percebemos essa interdependência ou reconhecemos sua gravidade.





Entre tantas prioridades, citarei duas, sabendo que deixarei de fora várias outras.





A primeira é deter o desmatamento, sobretudo na Amazônia. Não se trata apenas de proteger a biodiversidade da maior floresta tropical do planeta. Ela ajuda a manter o regime de chuvas em grande parte da América do Sul. Sua umidade é levada pelos ventos a outras regiões, contribuindo para o abastecimento de água da agricultura, indústria, hidrelétricas e cidades.





A preservação da Amazônia também é essencial para os povos indígenas: cerca de 51% da população indígena brasileira vive na Amazônia Legal. E a floresta é decisiva para conter o aquecimento global, pois sua destruição liberaria o carbono armazenado e alteraria criticamente o clima do planeta.





A segunda prioridade é preparar o país para efeitos já em curso. É preciso elaborar e executar planos de adaptação às mudanças climáticas. O calor extremo já é problema de saúde pública: estima-se que ondas de calor tenham causado milhares de mortes no Brasil nos últimos anos, embora estatísticas precisas sejam difíceis, pois poucos registros indicam “morte por calor”.