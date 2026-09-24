Poucos & Bons celebram a chegada da primavera com almoço em Vitória

Sob o comando dos RPs Dudu Altoé e Marianne Assbu, o Poucos & Bons, projeto da dupla, celebrou a chegada da primavera nesta terça-feira (22), com almoço, na Consuelo House, no Barro Vermelho, em Vitória. A chef Samia Sassine, do Mimos do Líbano, assinou o menu. A confraria, que tem o objetivo de agradecer os amigos e parceiros da dupla, ganhou novos integrantes: Letícia Dalvi, Ana Caroni, Taiza Ammar e Mônica Zorzanelli. E para deixar todo mundo no clima da estação, a designer floral Bruna Medeiros presenteou os Poucos & Bons com um buquê colorido. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Micareta
Vital com pôr do sol
O Vital 2026 chega com uma novidade para os foliões: neste ano, o maior carnaval fora de época do Sudeste começa mais cedo e ganha o pôr do sol como cenário. Nos dias 10 e 11 de outubro, os portões do Sambódromo de Vitória abrem às 16h30, antecipando a programação e permitindo que o público acompanhe os primeiros trios ainda sob a luz do fim de tarde. E repertório conhecido não vai faltar: Bell Marques, Leo Santana, Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Tomate e Banda Eva comandam os trios elétricos nos dois dias de festa, que também marcam o início do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, já que a segunda-feira (12) é feriado nacional.
Campanha
Outubro Rosa nas montanhas
O empresário Dirceu Paigel inicia as ações da Campanha Outubro Rosa com uma nova iniciativa. No próximo domingo (27), será realizado o evento "Tok Rosa", nas montanhas capixabas. O objetivo é reunir mulheres que enfrentam o câncer de mama, moradores e visitantes de Domingos Martins para participar da apresentação de dança, no Clube de Campinho. A professora Lorena Jahring Dias, integrante do grupo de dança alemã Bergfreunde, irá conduzir o público a uma coreografia com foco na prevenção e conscientização da doença.
Pré-desfile
O Asilo dos Idosos de Vitória abre as portas, no dia 29 de setembro, para receber influenciadoras, modelos e outras personalidades que participarão da 4ª edição do Desfile Bazar em prol da instituição. O encontro, promovido por Thaís Góis em parceria com a Fast Nutri, terá um lanche especial que marca a programação para o evento beneficente, que este ano acontece no dia 7 de outubro, na Casa Lounge, na Praia do Canto.
Fashion night 1
Referência em alta alfaiataria, o estilista Ivan Aguilar reúne na próxima segunda-feira (28), às 19h30, no Espaço Patrick Ribeiro, o concorrido time de Fashion Partner’s (embaixadores) de sua marca para o warm up oficial do desfile anual. O encontro exclusivo antecipa o conceito da coleção autoral “Shinto - Entre a Sombra e a Luz”, inspirada no minimalismo japonês e na arquitetura moderna, marcada para 2 de dezembro.
Fashion night 2
Na lista de presenças confirmadas para a largada do projeto: Juliana Drago, Lu Soares, Grazziela Freire, Catarina Riva, Raquel Queirós, André Pimenta, Marlon Vianna, Wesley Sathler, Hermínio Passamani, Joelma Peterle, Flávia Fardim, Andressa Hirle, Raigna Vasconcelos, Karina Melo Junqueira, Renato Junqueira, Douglas Luz, Amanda Luz, Roberta Barboza, Shirley Santos, Kleverson Passos, Luan Giuberti, Douglas Luz e Amanda Rossoni Ribeiro.
Arte no Shopping
Adrianna Eu é a convidada da próxima edição do Reserva Arte, que promove nesta sexta-feira (25), às 16h, uma visita guiada pelo acervo do Parque Cultural Reserva Vitória, seguida de um bate-papo com a artista. A programação, realizada pelo Shopping Vitória, convida o público a percorrer o circuito a partir da relação entre arte, natureza e paisagem, em uma oportunidade de contato mais próximo com uma das autoras presentes no acervo permanente do espaço.
Aulão social
Neste sábado (26), a pentacampeã mundial Neymara Carvalho realiza um aulão social de bodyboarding na praia de Carapebus, a partir das 8 horas. A ação faz parte do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro e oferece a crianças e adolescentes uma manhã de aprendizado, diversão e respeito à natureza.
Superliga Melhor Idade
Atletas do projeto Viva Vôlei, iniciativa de vôlei adaptado para o público 45+ na Grande Vitória, apoiado pela MedSênior, garantiram vaga para disputar a etapa nacional da Superliga Melhor Idade. As atletas conquistaram medalhas de ouro nas categorias 45+, 68+ e 75+, além da prata na categoria 58+, durante a etapa estadual da competição, realizada no último fim de semana, em Castelo. Em dezembro, as quatro equipes embarcarão para São Paulo, para disputar a etapa nacional.
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