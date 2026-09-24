Poucos & Bons celebram a chegada da primavera com almoço em Vitória

Pré-desfile

O Asilo dos Idosos de Vitória abre as portas, no dia 29 de setembro, para receber influenciadoras, modelos e outras personalidades que participarão da 4ª edição do Desfile Bazar em prol da instituição. O encontro, promovido por Thaís Góis em parceria com a Fast Nutri, terá um lanche especial que marca a programação para o evento beneficente, que este ano acontece no dia 7 de outubro, na Casa Lounge, na Praia do Canto.





Fashion night 1

Referência em alta alfaiataria, o estilista Ivan Aguilar reúne na próxima segunda-feira (28), às 19h30, no Espaço Patrick Ribeiro, o concorrido time de Fashion Partner’s (embaixadores) de sua marca para o warm up oficial do desfile anual. O encontro exclusivo antecipa o conceito da coleção autoral “Shinto - Entre a Sombra e a Luz”, inspirada no minimalismo japonês e na arquitetura moderna, marcada para 2 de dezembro.



Fashion night 2

Na lista de presenças confirmadas para a largada do projeto: Juliana Drago, Lu Soares, Grazziela Freire, Catarina Riva, Raquel Queirós, André Pimenta, Marlon Vianna, Wesley Sathler, Hermínio Passamani, Joelma Peterle, Flávia Fardim, Andressa Hirle, Raigna Vasconcelos, Karina Melo Junqueira, Renato Junqueira, Douglas Luz, Amanda Luz, Roberta Barboza, Shirley Santos, Kleverson Passos, Luan Giuberti, Douglas Luz e Amanda Rossoni Ribeiro.



Arte no Shopping

Adrianna Eu é a convidada da próxima edição do Reserva Arte, que promove nesta sexta-feira (25), às 16h, uma visita guiada pelo acervo do Parque Cultural Reserva Vitória, seguida de um bate-papo com a artista. A programação, realizada pelo Shopping Vitória, convida o público a percorrer o circuito a partir da relação entre arte, natureza e paisagem, em uma oportunidade de contato mais próximo com uma das autoras presentes no acervo permanente do espaço.



Aulão social

Neste sábado (26), a pentacampeã mundial Neymara Carvalho realiza um aulão social de bodyboarding na praia de Carapebus, a partir das 8 horas. A ação faz parte do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro e oferece a crianças e adolescentes uma manhã de aprendizado, diversão e respeito à natureza.







Superliga Melhor Idade

Atletas do projeto Viva Vôlei, iniciativa de vôlei adaptado para o público 45+ na Grande Vitória, apoiado pela MedSênior, garantiram vaga para disputar a etapa nacional da Superliga Melhor Idade. As atletas conquistaram medalhas de ouro nas categorias 45+, 68+ e 75+, além da prata na categoria 58+, durante a etapa estadual da competição, realizada no último fim de semana, em Castelo. Em dezembro, as quatro equipes embarcarão para São Paulo, para disputar a etapa nacional.





Rumo à moda

Eduardo Portugal e Jordan Rodrigues, à frente do 88 Showroom, seguem para São Paulo para participar da Convenção Nacional e Exclusiva das marcas Shoulder e Oriba. Na programação, a dupla conhecerá em primeira mão as novidades e tendências que chegam para o outono/inverno 2027.