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Coluna Leonel Ximenes

Cidade do ES tem 5ª linha de ônibus paralisada; e não há data para volta

Em reunião com moradores, prefeitura preferiu não definir uma data para o retorno do transporte público

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

24 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Ônibus da empresa Cordial estacionados na garagem da empresa em Aracruz, no Norte do Estado
Ônibus da empresa Cordial estacionados na garagem da empresa em Aracruz, no Norte do Estado Cordial Transporte/Divulgação

A Prefeitura de Domingos Martins anunciou nesta quarta-feira (23) que mais uma linha de ônibus operada pela empresa Cordial Transporte será paralisada, a partir de segunda-feira (28): a que liga o distrito de Santa Isabel a Campinho, na sede do município.


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Essa linha tem quatro horários diários, sendo dois em cada sentido: 7h20 (Domingos Martins x Santa Isabel); 7h30 (Santa Isabel x Domingos Martins); 16h10 (Domingos Martins x Santa Isabel); 16h30 (Santa Isabel x Domingos Martins).


Segundo a prefeitura, na atual gestão foram paralisadas três linhas da Cordial, que ligam a sede de Domingos Martins a Soído de Cima, Biriricas e Santa Isabel; e na gestão anterior, o ônibus deixou de operar nas localidades de Vila Verde e Vale da Estação.

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Em reunião realizada na noite desta terça (22) com moradores de Biriricas, a Prefeitura de Domingos Martins expôs a situação do transporte coletivo no município: “O diálogo permitiu confrontar as expectativas dos moradores com a realidade dos dados operacionais da região, que apontam uma demanda extremamente reduzida e sazonal de passageiros”, diz a prefeitura, em nota enviada à coluna.


A administração municipal afirma que está fazendo estudos técnicos para identificar “qual modelo de mobilidade melhor se aplica às particularidades de Biriricas e de outras localidades rurais”, mas preferiu não definir uma data de retorno da operação dos ônibus da Cordial: “Não há, no momento, deliberação sobre formatos ou prazos, justamente para evitar promessas que não tenham respaldo técnico e sustentabilidade”.

O comunicado da Prefeitura de Domingos Martins anunciando a paralisação da linha que liga a sede do município ao distrito de Santa Isabel
O comunicado da Prefeitura de Domingos Martins anunciando a paralisação da linha que liga a sede do município ao distrito de Santa Isabel Instagram

A empresa, que tem sede em Aracruz, vem alegando falta de motoristas para manter o serviço regular. Nas redes sociais, a Cordial tem publicado anúncios de contratação desse e de outros profissionais rodoviários.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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