Cidade do ES tem 5ª linha de ônibus paralisada; e não há data para volta

A Prefeitura de Domingos Martins anunciou nesta quarta-feira (23) que mais uma linha de ônibus operada pela empresa Cordial Transporte será paralisada, a partir de segunda-feira (28): a que liga o distrito de Santa Isabel a Campinho, na sede do município.
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Essa linha tem quatro horários diários, sendo dois em cada sentido: 7h20 (Domingos Martins x Santa Isabel); 7h30 (Santa Isabel x Domingos Martins); 16h10 (Domingos Martins x Santa Isabel); 16h30 (Santa Isabel x Domingos Martins).
Segundo a prefeitura, na atual gestão foram paralisadas três linhas da Cordial, que ligam a sede de Domingos Martins a Soído de Cima, Biriricas e Santa Isabel; e na gestão anterior, o ônibus deixou de operar nas localidades de Vila Verde e Vale da Estação.
Em reunião realizada na noite desta terça (22) com moradores de Biriricas, a Prefeitura de Domingos Martins expôs a situação do transporte coletivo no município: “O diálogo permitiu confrontar as expectativas dos moradores com a realidade dos dados operacionais da região, que apontam uma demanda extremamente reduzida e sazonal de passageiros”, diz a prefeitura, em nota enviada à coluna.
A administração municipal afirma que está fazendo estudos técnicos para identificar “qual modelo de mobilidade melhor se aplica às particularidades de Biriricas e de outras localidades rurais”, mas preferiu não definir uma data de retorno da operação dos ônibus da Cordial: “Não há, no momento, deliberação sobre formatos ou prazos, justamente para evitar promessas que não tenham respaldo técnico e sustentabilidade”.
A empresa, que tem sede em Aracruz, vem alegando falta de motoristas para manter o serviço regular. Nas redes sociais, a Cordial tem publicado anúncios de contratação desse e de outros profissionais rodoviários.
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