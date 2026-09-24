Cidade do ES tem 5ª linha de ônibus paralisada; e não há data para volta

A Prefeitura de Domingos Martins anunciou nesta quarta-feira (23) que mais uma linha de ônibus operada pela empresa Cordial Transporte será paralisada, a partir de segunda-feira (28): a que liga o distrito de Santa Isabel a Campinho, na sede do município.





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Essa linha tem quatro horários diários, sendo dois em cada sentido: 7h20 (Domingos Martins x Santa Isabel); 7h30 (Santa Isabel x Domingos Martins); 16h10 (Domingos Martins x Santa Isabel); 16h30 (Santa Isabel x Domingos Martins).





Segundo a prefeitura, na atual gestão foram paralisadas três linhas da Cordial, que ligam a sede de Domingos Martins a Soído de Cima, Biriricas e Santa Isabel; e na gestão anterior, o ônibus deixou de operar nas localidades de Vila Verde e Vale da Estação.