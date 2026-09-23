Galeria do ES comemora duas décadas de história na ArtRio

Sob a batuta de Sandra Matias e Lara Brotas, a galeria Matias Brotas iniciou a celebração dos seus 20 anos em grande estilo. A participação na 16ª ArtRio, na Marina da Glória, foi um verdadeiro aquecimento para o ano que marca duas décadas de história da galeria capixaba.





Durante os dias de feira, a galeria recebeu o prestígio de colecionadores, artistas, arquitetos e galeristas parceiros, que passaram pelo estande para celebrar essa trajetória construída ao longo de duas décadas.





No Pavilhão Terra, o estande reuniu obras inéditas de nove artistas, entre eles Adrianna Eu e José Bechara, em uma seleção que apresentou pinturas, esculturas, instalações e desenhos.





A programação se estendeu para além da feira, com uma visita especial ao ateliê de José Bechara. A galeria também marca seu compromisso com a trajetória do artista promovendo o lançamento do livro Lampejar, publicado pela Barleu Edicoes.





Outro momento especial foi o lançamento da Coleção Sobral, parceria com a Mattera Lab que transforma a série Fragmentos, de Heberth Sobral, em peças de design autoral, entre bandejas, aparador, mesa lateral e espelho.





E se a ArtRio foi o aquecimento, a grande celebração já tem data marcada. No dia 12 de novembro, a Matias Brotas reúne 42 artistas que fazem parte dessa história em uma exposição coletiva com curadoria de Paulo Sergio Duarte.





A festa dos 20 anos já entrou na agenda do circuito da arte: galeristas parceiros, colecionadores, curadores e artistas já se programam para estar em Vitória nessa data.