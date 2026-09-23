Galeria do ES comemora duas décadas de história na ArtRio

Sob a batuta de Sandra Matias e Lara Brotas, a galeria Matias Brotas iniciou a celebração dos seus 20 anos em grande estilo. A participação na 16ª ArtRio, na Marina da Glória, foi um verdadeiro aquecimento para o ano que marca duas décadas de história da galeria capixaba.
Durante os dias de feira, a galeria recebeu o prestígio de colecionadores, artistas, arquitetos e galeristas parceiros, que passaram pelo estande para celebrar essa trajetória construída ao longo de duas décadas.
No Pavilhão Terra, o estande reuniu obras inéditas de nove artistas, entre eles Adrianna Eu e José Bechara, em uma seleção que apresentou pinturas, esculturas, instalações e desenhos.
A programação se estendeu para além da feira, com uma visita especial ao ateliê de José Bechara. A galeria também marca seu compromisso com a trajetória do artista promovendo o lançamento do livro Lampejar, publicado pela Barleu Edicoes.
Outro momento especial foi o lançamento da Coleção Sobral, parceria com a Mattera Lab que transforma a série Fragmentos, de Heberth Sobral, em peças de design autoral, entre bandejas, aparador, mesa lateral e espelho.
E se a ArtRio foi o aquecimento, a grande celebração já tem data marcada. No dia 12 de novembro, a Matias Brotas reúne 42 artistas que fazem parte dessa história em uma exposição coletiva com curadoria de Paulo Sergio Duarte.
A festa dos 20 anos já entrou na agenda do circuito da arte: galeristas parceiros, colecionadores, curadores e artistas já se programam para estar em Vitória nessa data.
Concerto
Primavera no Barro Vermelho
A chef Bia Delmaestro transforma a virada de cada estação em um manifesto de arte, afeto e gentileza urbana. No próximo domingo, 27 de setembro, o Caçarola Bistrot abre suas portas para a celebração "Le printemps est arrivé !". A homenagem da chegada da primavera reverencia a memória de Augusto Ruschi e a sua pioneira devoção pelas orquídeas da Mata Atlântica. Na Rua Dr. Guilherme Serrano, o concerto A Primavera, de Antonio Vivaldi, em versão dançante comandada pela DJ Larissa Tantan. Para brindar à luz do dia com amigos e clientes, rosés by Enclos e a estreia do novo menu primaveril da chef Bia. Uma ode ao art de vivre.
Direito
Saúde mental: segurança jurídica
Em 2025, mais de 546 mil trabalhadores se afastaram por transtornos mentais no Brasil. O dado ajuda a dimensionar porque a saúde mental no trabalho deixou de ser apenas uma pauta de bem-estar. Com a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, as empresas precisam incorporar o tema à sua estrutura de prevenção e gestão de riscos. Para Débora Freire, advogada do escritório Abreu Júdice, a adequação das empresas exige uma atuação integrada entre gestão de pessoas, segurança do trabalho e jurídico e, especialmente, uma assessoria jurídica especializada, capaz de compreender os riscos da empresa e orientar as decisões com segurança. “Por isso é fundamental que a atuação jurídica seja construída de forma próxima à realidade de cada negócio, conectando prevenção, gestão de riscos e segurança jurídica”.
Arte e boas conexões
Juliana Reissinger, especialista em marketing de relacionamento e eventos de experiência, e o artista plástico Ivan Coelho apresentam o Art & Wine, novo projeto que convida o público a fazer uma pausa e viver uma noite dedicada à arte, à inspiração e às boas conexões. A primeira edição acontece no dia 23 de setembro, às 19 horas, no Atelier do Artista, em Vitória.
No Sul
A QualiSaúde, administradora de benefícios 100% capixaba, está chegando a Porto Alegre. A capital gaúcha é a nova praça da empresa, que já está presente em 15 mercados e 21 estados brasileiros. A chegada ao Sul reforça a estratégia da companhia de estar cada vez mais próxima de novos parceiros e beneficiários. “Estamos ampliando nossa presença de forma estruturada, chegando a novas regiões e levando a experiência construída pela QualiSaúde no Espírito Santo para diferentes mercados”, comenta o CEO Flávio Cirilo.
No Hotel Comfort Suites
Espaço para festas e eventos
Localizado na Praia do Canto, em Vitória, o Four Towers Eventos oferece espaços para diferentes formatos de eventos, desde encontros corporativos, palestras e convenções até casamentos, formaturas, aniversários e confraternizações. Com ambientes versáteis e estrutura que permite diferentes configurações, o espaço recebe eventos de variados portes, adaptando-se à proposta de cada ocasião. Além da localização privilegiada, o complexo conta com estrutura de apoio para facilitar a montagem e a operação dos eventos, incluindo docas para carga e descarga e elevador de carga.
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