Sucesso não garante continuidade: o que falta às empresas familiares brasileiras?

Construir uma empresa de sucesso e garantir que ela sobreviva à próxima geração são desafios completamente diferentes. À primeira vista, um pode parecer a consequência do outro, mas o empresário brasileiro costuma priorizar somente o crescimento do negócio, não a sua continuidade.





Segundo o IBGE, cerca de 90% das empresas brasileiras são familiares e sustentam a maior parte dos empregos e do PIB nacional. Ainda assim, pesquisas da Fundação Dom Cabral apontam que 7 em cada 10 delas não sobrevivem à primeira sucessão, deixando de existir já na geração seguinte, e a minoria que resiste à essa transição raramente chega à terceira geração (cerca de 12%), muito menos à quarta (cerca de 3%), segundo o levantamento global da PwC.





A explicação é mais simples do que parece: a maioria das empresas familiares não possui sequer um plano de continuidade para os cargos-chave do próprio negócio. Isso não é suposição, é o que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa expôs e mostrou que o problema do empresário quase nunca é a gestão da atividade em si, mas a gestão da transição.