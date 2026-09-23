Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/09/2026

A carta “10 de Copas” favorece harmonia, afeto e um senso maior de pertencimento. No amor, o dia poderá trazer momentos de felicidade, aproximação e segurança emocional , fortalecendo aquilo que já tem uma base verdadeira. Na carreira, o apoio das pessoas ao seu redor contribuirá para um ambiente mais leve, enquanto, na saúde, estar perto de quem faz bem refletirá positivamente no seu equilíbrio. Entre amigos, encontros e conversas sinceras trarão uma sensação gostosa de acolhimento.