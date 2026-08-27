Super El Niño: por que não podemos continuar distraídos

Nesta coluna vou abordar em especial as secas que podem afetar todas as regiões, com exceção da Sul, com impactos sobre a agricultura, cidades, indústria, biomas e a população.





Em relação à agricultura, analistas apontam que o agro brasileiro hoje está mais estruturado, com expansão da irrigação e gestão profissional de risco, o que o capacita a lidar melhor com os efeitos do Super El Niño. Ainda assim, a agropecuária é uma atividade de risco elevado, porque depende simultaneamente de clima, ciclos biológicos e água — que os produtores têm controle limitado, sendo preocupante que o agro esteja este ano muito menos protegido do que deveria.





Cortes orçamentários reduziram o Programa de Seguro Rural de R$ 1 bilhão em 2025 para menos da metade em 2026, o que fará com que a área plantada segurada caia dos baixíssimos 3,4% para 2,8%, equivalente a 2,7 milhões de hectares, um recuo de 77% em relação a 2021.





Para comparação, o seguro do agro dos EUA, um dos nossos principais concorrentes, é de US$60 bilhões anuais, que cobre cerca de 90% da área plantada.





Vários estados vêm adotando medidas preventivas, embora poucos na escala necessária, bastando dizer que apenas dois apresentaram seus planos ao governo federal no prazo estabelecido.





Embora o Espírito Santo seja um dos que ainda não apresentaram, o estado vem adotando algumas medidas importantes, como a criação do Centro Integrado de Comando e Controle, reunindo diversos órgãos, reforço do monitoramento e ações para garantir o abastecimento d´água, evitar incêndios na vegetação e outros danos.



