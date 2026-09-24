Caminhonete derruba poste e deixa imóveis sem energia em Atílio Vivácqua

Uma caminhonete derrubou um poste no começo da manhã desta quinta-feira (24), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Com a queda da estrutura, moradores ficaram sem energia elétrica.





Segundo moradores, a rua ficou interditada e os fios chegaram a pegar fogo após o rompimento. A EDP informou que a rede elétrica foi restabelecida depois da troca do poste.





A reportagem procurou a Polícia Militar para saber as circunstâncias do acidente e se houve feridos, mas não teve retorno até a publicação.