BBB 27: quando estreia e quais são as novidades da nova temporada do ‘Big Brother Brasil’

“Hey Brothers!”. Para quem já está com saudades do BBB, já pode preparar, pois a próxima edição do reality show está vindo cheia de novidades. Depois da coroação de Ana Paula Renault como a grande vencedora, o “Big Brother Brasil 27” será marcado por mudanças no jogo, novas frentes de conteúdo, experiências e parcerias que ampliam a presença do programa para além da televisão.
A partir de 11 de janeiro de 2027, pipocas, camarotes e veteranos dividirão a casa mais vigiada do país durante 100 dias. A edição promete ampliar a participação do público e trazer novas dinâmicas para manter os participantes em movimento durante a disputa. E as novidades começam antes mesmo de os brothers entrarem na casa.
O aquecimento para o ‘BBB 27’ começa ainda em 2026, com um reality vertical voltado para criadores de conteúdo apaixonados por ‘BBB’. O grupo irá disputar desafios que testam seu conhecimento de fã sobre o universo do programa e o vencedor passará a integrar o squad do ‘BBB 27’.
De 8 a 10 de janeiro, Tadeu Schmidt apresenta o ‘Seleção BBB’. Como no início deste ano, o público acompanhará a primeira etapa do confinamento dos pipocas, que estarão em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil e definirão parte do elenco da temporada. Desta vez, além de lutar por uma vaga na casa, os participantes também disputarão poderes que poderão impactar diretamente os rumos do jogo a partir da estreia.
E as novidades não param por aí. A experiência do programa também se expande para novas plataformas. Em 2027, será lançado um ambiente virtual inspirado no reality dentro da Roblox, onde os fãs poderão explorar os espaços, participar de desafios e interagir com o mundo BBB.
Construído em São Paulo, na última edição, o BBB Experience também está confirmado para 2027 em novo endereço. A ativação física com espaços imersivos inspirados na casa do reality desta vez será no Rio de Janeiro.
A temporada também traz novas formas de acompanhar os desdobramentos do jogo. Em 2027, às terças, após a eliminação, o primeiro bate-papo com o eliminado será na tela da TV Globo, logo após o programa, com a presença de uma plateia e dois representantes das torcidas: um fã e um hater do eliminado que participam da conversa ao lado dos apresentadores.
Na sequência, a troca contínua no tradicional Bate-Papo BBB Gshow e Globoplay, com foco na repercussão do eliminado nas redes sociais. Já aos domingos, a experiência na TV Globo ganha uma primeira parte do ‘Big Brother Brasil’ à tarde, exibida após o 'Temperatura Máxima', dando início à formação do paredão, e uma segunda parte exibida depois do 'Fantástico', quando a dinâmica é concluída após a Prova Bate e Volta, estendendo a emoção de um dos dias mais importantes da semana para o jogo.