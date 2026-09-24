BBB 27: quando estreia e quais são as novidades da nova temporada do ‘Big Brother Brasil’

“Hey Brothers!”. Para quem já está com saudades do BBB, já pode preparar, pois a próxima edição do reality show está vindo cheia de novidades. Depois da coroação de Ana Paula Renault como a grande vencedora, o “Big Brother Brasil 27” será marcado por mudanças no jogo, novas frentes de conteúdo, experiências e parcerias que ampliam a presença do programa para além da televisão.





A partir de 11 de janeiro de 2027, pipocas, camarotes e veteranos dividirão a casa mais vigiada do país durante 100 dias. A edição promete ampliar a participação do público e trazer novas dinâmicas para manter os participantes em movimento durante a disputa. E as novidades começam antes mesmo de os brothers entrarem na casa.