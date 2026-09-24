Dani Carla vence na categoria "Creator" e leva ouro para a Rede Gazeta no Festival Colibri

A Rede Gazeta conquistou Ouro na categoria Creator na 39ª edição do Festival Colibri, com Dani Carla e o trabalho Minuto Cesan. O reconhecimento veio na noite desta quarta-feira (23), durante a premiação de Estudantes e Profissionais, realizada no Brizz, em Vitória.
Bruninho Andrade, locutor da Litorial, levou o bronze na mesma categoria. Premiação reuniu profissionais, agências e estudantes no primeiro dia do festival.
A vitória coloca em evidência uma frente cada vez mais presente na comunicação das marcas: a criação de conteúdo com linguagem própria para as plataformas digitais e a atuação de creators na construção de conexão com o público.
Dani Carla levou o Ouro na categoria "Creator". O trabalho concorreu com o Pãozinho Solidário Extra Bom, de Karol Tristão e Mateo, da MP Publicidade, que ficou com a Prata, e Bruninho Andrade, da Ampla Comunicação, que conquistou o Bronze. Bruninho também faz parte do time Rede Gazeta.
A premiação encerrou o primeiro dia do Festival Colibri 2026, realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES). Antes da cerimônia, o Colibri Summit reuniu profissionais, estudantes e nomes do mercado nacional para discutir criatividade, construção de marcas, performance, audiovisual e inteligência artificial.
Entre os debates esteve justamente a transformação provocada pela IA na produção de imagens e conteúdo. O tema ganhou espaço na conversa “A Nova Era da Imagem: audiovisual, criatividade e inteligência artificial”, com John Bonna, diretor de Criação Associado da Monks, e Diego Locatelli, sócio da DriftWorks.
A edição deste ano tem como conceito “Criatividade. Absolute Cinema” e reúne trabalhos de diferentes áreas da comunicação. Entre os profissionais premiados na noite também estão nomes de agências como MP Publicidade, Chuva Comunicação, Ampla Comunicação, TIPZ, Prosper Comunicação e Prisma Propaganda.
A programação do Festival Colibri continua nesta quinta-feira (24), com a grande noite do evento no Na Vista, em Vitória, a partir das 18 horas.
[Diálogos.ag]
A Gazeta leva debate sobre geopolítica e impactos no agro capixaba à FICC 2026
Edição especial do Diálogos.ag vai debater como decisões, conflitos e relações comerciais internacionais podem repercutir na economia do Espírito Santo.
Com o tema “Geopolítica: Por que as tensões globais importam para o Agro e o ES”, A Gazeta promove na segunda Feira Internacional do Café Conilon (FICC), em São Mateus, uma edição do Diálogos.ag.
O encontro será realizado no dia 8 de outubro, às 17h, e colocará em pauta as relações entre o cenário internacional e setores estratégicos da economia capixaba.
O painel terá como convidado José Luiz Niemeyer, professor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), e será mediado por Abdo Filho, colunista de economia e negócios de A Gazeta.
A proposta é aproximar grandes questões da agenda internacional da realidade econômica do Espírito Santo e discutir como movimentos externos podem repercutir sobre o agronegócio, o comércio exterior e as cadeias produtivas locais.
O debate vai dialogar diretamente com questões apontadas pela curadoria da feira, como acordos comerciais, exigências dos mercados compradores, abertura de novos mercados e transformações no comportamento do consumidor.
A proposta da FICC 2026, que está em sua segunda edição, amplia a discussão sobre o café conilon para temas como pimenta-do-reino, logística, infraestrutura, comércio exterior, atração de investimentos e fatores externos que interferem no negócio do agro.
A feira será realizada de 8 a 10 de outubro, em área anexa ao Sesc, em São Mateus.
[Expansão]
QualiSaúde amplia atuação nacional e inaugura nova praça em Porto Alegre
A QualiSaúde, administradora de benefícios 100% capixaba, amplia sua atuação nacional com a inauguração de uma nova praça em Porto Alegre (RS). A chegada à capital gaúcha faz parte do movimento de expansão da empresa, que também passa a atuar em Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), e Natal (RN), alcançando 15 praças em operação e mantendo presença em 21 estados brasileiros.
A entrada em Porto Alegre representa um novo passo na estratégia de crescimento da QualiSaúde, que busca ampliar sua presença em mercados estratégicos e estar mais próxima de novos parceiros e beneficiários. A empresa atualmente atende 56 mil vidas e vem ampliando sua atuação nacional de forma estruturada, com foco na qualidade e na sustentabilidade do atendimento.
Para o ceo da QualiSaúde, Flávio Cirilo, a chegada a Porto Alegre reforça a nova etapa de expansão da administradora. “Porto Alegre é um mercado importante e estratégico para a nossa expansão. A chegada à capital gaúcha representa mais um passo na construção de uma operação cada vez mais nacional, levando a experiência da QualiSaúde para uma nova região e ampliando nossas possibilidades de conexão com parceiros e beneficiários”, afirma.
[Fish Lovers]
McDonald’s transforma retorno do McFish em expedição a Atlântida
O retorno de um dos sanduíches mais cultuados do McDonald’s ganhou uma campanha que aposta em storytelling, comunidade e produção artesanal. De volta ao cardápio desde 8 de setembro, o McFish é o protagonista de uma nova história criada pela GALERIA, que leva a marca às profundezas do mar em busca da suposta receita perdida de Atlântida.
Antes do lançamento, a campanha mobilizou a comunidade de fãs do sanduíche nas redes sociais, especialmente os seguidores do perfil @VoltaMcFish. A estratégia explorou a relação afetiva dos consumidores com o produto, incluindo um “Bolero da Saudade” criado a partir de comentários publicados pelos próprios fãs nas 24 horas anteriores à ação.
O filme “McFish e a Receita Perdida de Atlântida” apresenta uma expedição arqueológica em busca da cidade mitológica e da receita original do sanduíche. A jornada também introduz uma novidade no cardápio: o McFish Deluxe, com alface e tomate, além do retorno da versão tradicional.
Para construir o universo da campanha, a agência optou por uma produção física, com maquetes, prédios, ruínas e miniaturas feitas à mão. A direção criativa se inspirou no cinema de Wes Anderson.
“Hoje, o uso da IA torna toda produção possível, mas também trouxe um efeito de pasteurização e perda de originalidade. Por isso, esse projeto foi idealizado e planejado nos mínimos detalhes a partir de uma escolha clara: construir esse universo físico”, afirma Gabriel Felde, diretor de criação da GALERIA.
A campanha se desdobra em filme para TV, estratégia digital, mídia OOH, conteúdo com influenciadores, evento de lançamento e ativações de marca. O Méqui 1000, na Avenida Paulista, também ganhou fachada e ambientação inspiradas em Atlântida.
O McFish e o McFish Deluxe estão disponíveis por tempo limitado, enquanto durarem os estoques, nos restaurantes McDonald’s de todo o país, além dos canais digitais da marca.