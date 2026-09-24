Dani Carla vence na categoria "Creator" e leva ouro para a Rede Gazeta no Festival Colibri

A Rede Gazeta conquistou Ouro na categoria Creator na 39ª edição do Festival Colibri, com Dani Carla e o trabalho Minuto Cesan. O reconhecimento veio na noite desta quarta-feira (23), durante a premiação de Estudantes e Profissionais, realizada no Brizz, em Vitória.





Bruninho Andrade, locutor da Litorial, levou o bronze na mesma categoria. Premiação reuniu profissionais, agências e estudantes no primeiro dia do festival.





A vitória coloca em evidência uma frente cada vez mais presente na comunicação das marcas: a criação de conteúdo com linguagem própria para as plataformas digitais e a atuação de creators na construção de conexão com o público.





Dani Carla levou o Ouro na categoria "Creator". O trabalho concorreu com o Pãozinho Solidário Extra Bom, de Karol Tristão e Mateo, da MP Publicidade, que ficou com a Prata, e Bruninho Andrade, da Ampla Comunicação, que conquistou o Bronze. Bruninho também faz parte do time Rede Gazeta.