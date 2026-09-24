AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Oscar da Publicidade

Dani Carla vence na categoria "Creator" e leva ouro para a Rede Gazeta no Festival Colibri

Bruninho Andrade, locutor da Litorial, levou o bronze na mesma categoria. Premiação reuniu profissionais, agências e estudantes no primeiro dia do festival

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 16:00

Públicado em 

24 set 2026 às 16:00
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Dani Carla recebe prêmio ouro da categoria creator do Festival Colibri
Dani Carla conquistou Ouro na categoria Creator do Festival Colibri com seu trabalho no Minuto Cesan Crédito: Ademir Ribeiro/Trio

A Rede Gazeta conquistou Ouro na categoria Creator na 39ª edição do Festival Colibri, com Dani Carla e o trabalho Minuto Cesan. O reconhecimento veio na noite desta quarta-feira (23), durante a premiação de Estudantes e Profissionais, realizada no Brizz, em Vitória.


Bruninho Andrade, locutor da Litorial, levou o bronze na mesma categoria. Premiação reuniu profissionais, agências e estudantes no primeiro dia do festival.


A vitória coloca em evidência uma frente cada vez mais presente na comunicação das marcas: a criação de conteúdo com linguagem própria para as plataformas digitais e a atuação de creators na construção de conexão com o público.


Dani Carla levou o Ouro na categoria "Creator". O trabalho concorreu com o Pãozinho Solidário Extra Bom, de Karol Tristão e Mateo, da MP Publicidade, que ficou com a Prata, e Bruninho Andrade, da Ampla Comunicação, que conquistou o Bronze. Bruninho também faz parte do time Rede Gazeta.

A Nova Era da Imagem 

A premiação encerrou o primeiro dia do Festival Colibri 2026, realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES). Antes da cerimônia, o Colibri Summit reuniu profissionais, estudantes e nomes do mercado nacional para discutir criatividade, construção de marcas, performance, audiovisual e inteligência artificial.


Entre os debates esteve justamente a transformação provocada pela IA na produção de imagens e conteúdo. O tema ganhou espaço na conversa “A Nova Era da Imagem: audiovisual, criatividade e inteligência artificial”, com John Bonna, diretor de Criação Associado da Monks, e Diego Locatelli, sócio da DriftWorks.


A edição deste ano tem como conceito “Criatividade. Absolute Cinema” e reúne trabalhos de diferentes áreas da comunicação. Entre os profissionais premiados na noite também estão nomes de agências como MP Publicidade, Chuva Comunicação, Ampla Comunicação, TIPZ, Prosper Comunicação e Prisma Propaganda.


A programação do Festival Colibri continua nesta quinta-feira (24), com a grande noite do evento no Na Vista, em Vitória, a partir das 18 horas.

[Diálogos.ag]

A Gazeta leva debate sobre geopolítica e impactos no agro capixaba à FICC 2026
O painel terá como convidado José Luiz Niemeyer, professor de Relações Internacionais do Ibmec Divulgação

A Gazeta leva debate sobre geopolítica e impactos no agro capixaba à FICC 2026


Edição especial do Diálogos.ag vai debater como decisões, conflitos e relações comerciais internacionais podem repercutir na economia do Espírito Santo. 


Com o tema “Geopolítica: Por que as tensões globais importam para o Agro e o ES”,  A Gazeta promove na segunda Feira Internacional do Café Conilon (FICC), em São Mateus, uma edição do Diálogos.ag.


O encontro será realizado no dia 8 de outubro, às 17h, e colocará em pauta as relações entre o cenário internacional e setores estratégicos da economia capixaba.


O painel terá como convidado José Luiz Niemeyer, professor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), e será mediado por Abdo Filho, colunista de economia e negócios de A Gazeta.


A proposta é aproximar grandes questões da agenda internacional da realidade econômica do Espírito Santo e discutir como movimentos externos podem repercutir sobre o agronegócio, o comércio exterior e as cadeias produtivas locais.


O debate vai dialogar diretamente com questões apontadas pela curadoria da feira, como acordos comerciais, exigências dos mercados compradores, abertura de novos mercados e transformações no comportamento do consumidor.


A proposta da FICC 2026, que está em sua segunda edição, amplia a discussão sobre o café conilon para temas como pimenta-do-reino, logística, infraestrutura, comércio exterior, atração de investimentos e fatores externos que interferem no negócio do agro.

 

A feira será realizada de 8 a 10 de outubro, em área anexa ao Sesc, em São Mateus.



CEO da QualiSaúde, Flávio Cirilo,
Flávio Cirilo é ceo da QualiSaúde/ Crédito: Divulgação

[Expansão]

QualiSaúde amplia atuação nacional e inaugura nova praça em Porto Alegre


A QualiSaúde, administradora de benefícios 100% capixaba, amplia sua atuação nacional com a inauguração de uma nova praça em Porto Alegre (RS). A chegada à capital gaúcha faz parte do movimento de expansão da empresa, que também passa a atuar em Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), e Natal (RN), alcançando 15 praças em operação e mantendo presença em 21 estados brasileiros.


A entrada em Porto Alegre representa um novo passo na estratégia de crescimento da QualiSaúde, que busca ampliar sua presença em mercados estratégicos e estar mais próxima de novos parceiros e beneficiários. A empresa atualmente atende 56 mil vidas e vem ampliando sua atuação nacional de forma estruturada, com foco na qualidade e na sustentabilidade do atendimento.


Para o ceo da QualiSaúde, Flávio Cirilo, a chegada a Porto Alegre reforça a nova etapa de expansão da administradora. “Porto Alegre é um mercado importante e estratégico para a nossa expansão. A chegada à capital gaúcha representa mais um passo na construção de uma operação cada vez mais nacional, levando a experiência da QualiSaúde para uma nova região e ampliando nossas possibilidades de conexão com parceiros e beneficiários”, afirma.


[Fish Lovers]

A campanha também traz uma novidade no cardápio: o McFish Deluxe, com alface e tomate Crédito: Divulgação

McDonald’s transforma retorno do McFish em expedição a Atlântida

O retorno de um dos sanduíches mais cultuados do McDonald’s ganhou uma campanha que aposta em storytelling, comunidade e produção artesanal. De volta ao cardápio desde 8 de setembro, o McFish é o protagonista de uma nova história criada pela GALERIA, que leva a marca às profundezas do mar em busca da suposta receita perdida de Atlântida.


Antes do lançamento, a campanha mobilizou a comunidade de fãs do sanduíche nas redes sociais, especialmente os seguidores do perfil @VoltaMcFish. A estratégia explorou a relação afetiva dos consumidores com o produto, incluindo um “Bolero da Saudade” criado a partir de comentários publicados pelos próprios fãs nas 24 horas anteriores à ação.


O filme “McFish e a Receita Perdida de Atlântida” apresenta uma expedição arqueológica em busca da cidade mitológica e da receita original do sanduíche. A jornada também introduz uma novidade no cardápio: o McFish Deluxe, com alface e tomate, além do retorno da versão tradicional.


Para construir o universo da campanha, a agência optou por uma produção física, com maquetes, prédios, ruínas e miniaturas feitas à mão. A direção criativa se inspirou no cinema de Wes Anderson.


“Hoje, o uso da IA torna toda produção possível, mas também trouxe um efeito de pasteurização e perda de originalidade. Por isso, esse projeto foi idealizado e planejado nos mínimos detalhes a partir de uma escolha clara: construir esse universo físico”, afirma Gabriel Felde, diretor de criação da GALERIA.


A campanha se desdobra em filme para TV, estratégia digital, mídia OOH, conteúdo com influenciadores, evento de lançamento e ativações de marca. O Méqui 1000, na Avenida Paulista, também ganhou fachada e ambientação inspiradas em Atlântida.


O McFish e o McFish Deluxe estão disponíveis por tempo limitado, enquanto durarem os estoques, nos restaurantes McDonald’s de todo o país, além dos canais digitais da marca.

Veja Também 

Dani Carla recebe prêmio ouro da categoria creator do Festival Colibri

Dani Carla vence na categoria "Creator" e leva ouro para a Rede Gazeta no Festival Colibri

Equipe Brasil na Marmomac 2026

Responsável por 78,5% das exportações brasileiras de rochas, Espírito Santo fatura US$ 1,16 bilhão em vendas ao exterior

Imagem de destaque

Prêmio Colibri: Rede Gazeta tem seis indicações no Oscar da Publicidade

Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

Tópicos Relacionados

Publicidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Diogo Rosa ainda estava pagando a moto furtada em Cariacica
Jovem tem moto furtada em Cariacica e recebe onda de apoio nas redes sociais
Imagem BBC Brasil
Viagens internacionais e jatinho de Vorcaro: os vínculos de Flávio Bolsonaro com Willer Tomaz, alvo da PF no escândalo do INSS
Imagem de destaque
Jardim da Penha em edição especial de encontro de brechós nesta sexta (25)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados