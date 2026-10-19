Normani, ex-Fifth Harmony, segue a capixaba Budah e revela ouvir músicas da rapper

De terras capixabas para playlists internacionais. A cantora norte-americana Normani esteve no Brasil no último sábado (16) para o seu primeiro show solo no país, que aconteceu no Meli Music no Mercado Livre Arena, em São Paulo. E durante sua passagem no país, a artista compartilhou alguns cantores brasileiros que ela estava ouvindo, e uma delas é capixaba: a Budah.
Junto com Marina Sena, Duquesa e Pabllo Vittar, a ex-integrante do grupo Fifth Harmony compartilhou em seu perfil no X/Twitter as artistas brasileiras que anda escutando, e ainda pediu mais sugestões para os fãs. “Cheguei aqui ouvindo músicas de vários artistas maravilhosos”, compartilhou a americana. Além disso, Normani ainda passou a seguir a Budah nas redes.
A rapper capixaba, indicada ao Grammy Latino, comemorou o reconhecimento da dona do hit “Motivation” nas redes sociais, brincando que um vídeo “divando, pois a Normani sabe quem eu sou” em um story no Instagram. Além da participação no Meli Music SP, Normani chegou a desfilar pela marca de moda Dendezeiro na São Paulo Fashion Week também no sábado, horas antes de subir aos palcos.
A aproximação entre as artistas também chama atenção pela conexão musical. Normani ganhou destaque internacional com o R&B e o pop, tanto na carreira solo quanto durante sua passagem pelo Fifth Harmony. Budah, por sua vez, vem consolidando seu espaço no rap e no R&B brasileiro. Em maio deste ano, a capixaba lançou o “Frequência Lunar”, seu segundo álbum de estúdio, com participações de nomes como IZA, Pabllo Vittar, Duquesa e Tasha & Tracie.