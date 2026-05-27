Rapper capixaba Budah lança álbum com IZA, Pabllo Vittar e Duquesa: “Frequência Lunar”

Quando perguntada sobre a importância do rap nacional, principalmente o feito por mulheres no Brasil, Budah destaca a diferença na cena quando ela começou e como está agora. Para ela, mulheres como Karol Conka, Negra Li, Flora Matos, entre outras, eram referenciais de artistas que estavam em um lugar que ela poderia se enxergar um dia fazendo e vivendo de música também do mesmo jeito.





Na faixa “SUA FAVORITA”, por exemplo, a rapper sabe que também é uma referência para mulheres. Budah conta sobre relatos de fãs que a tem como inspiração.





“É um lugar muito maravilhoso, eu escuto muitos relatos de: ‘Eu escutei essa música e eu consegui salvar ou sair de um relacionamento’, ‘eu consegui mandar essa música para uma pessoa e hoje eu estou muito feliz com ela’. É muito legal ver o poder que a música tem de transformar a vida das pessoas”, reforça a cantora.