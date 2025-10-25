Último sábado (25) de outubro tem Jorge Aragão, Capital Inicial e Budah

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:00
Com Rico Dalasam, em uma mistura de rap e pop na estreia de sua nova turnê "Pra Sempre" + Festival Kebrada – Edição Espírito Santo, com apresentação da Bateria Ritmo Forte da Unidos da Piedade, DJ Negana, Batalha de Rima com Noventa e Chapola DJ, show de Afronta e Orquestra da Quebrada com participação de Tibery, Dudu MC e Budah. Horário: a partir das 13h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do parque.
Com feira criativa, gastronomia e programação de rock, samba, reggae e pop. Música com Kardum (15h), Intóxicos (17h), Estado de Sítio (19h) e Mukeka Di Rato (21h). Horário: a partir das 11h. Local: Parque da Prainha – Vila Velha. Entrada: gratuita.
Ícone do samba canta sucessos que atravessam gerações. Horário: a partir das 19h. Local: Café de La Musique Vila Velha. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 80, em LeBillet.com.br
Com Klebson Carrera, com o show solo CLTriste. Horário: a partir das 20h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 20, pelo sympla.
Novo show de Bruna Louise, afiado e sem papas na língua. Horário: 19h e 21h. Local: Centro de Convenções de Vitória. Endereço: Rua Constante Sodré, 157, Bairro Santa Lucia, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50, pelo ingressodigital.
Com contação de histórias, slam e distribuição de doces. Horário: das 14h30 às 16h30. Local: Nova Palestina, em Vitória. Entrada: gratuita.
Torneio de futebol feminino em celebração ao Outubro Rosa, sorteios, pinturas corporais, apresentações culturais, mostra de artesanato e palestra sobre saúde da mulher. Horário: das 7h às 17h. Local: Área de festa da Aldeia Caieiras Velha (ao lado da escola municipal), em Aracruz. Entrada: gratuita.
Evento dedicado à culinária japonesa e diversas atrações culturais. Horário: das 18h às 22h. Local: Sede Associação Nikkei de Vitória (ANV), na Mata da Praia, com entrada pelo Parque Pedra da Cebola. Entrada: gratuita.
Com 10 estações de receitas variadas, a famosa costela de chão e apresentações de Off Road e Léo Lima. Horário: das 11h às 22h. Local: Parque das Castanheiras – próximo à entrada do Morro do Moreno, na Vila Militar do Exército, em Vila Velha. Entrada: gratuita.
Show de Capital Inicial, grande nome do rock nacional, além das bandas capixabas Dead Fish e Ubando. Horário: a partir das 18h. Local: Área Verde do Álvares Cabral. Endereço: Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: a partir de R$ 140, pelo Eventin ou na Loja Origens, em Jardim da Penha.
Estrelado por Mel Lisboa, contando a história da rainha do rock. Horário: 16h e 20h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: a partir de R$ 100, pelo sympla.
Lançamento do livro "História do Espírito Santo", de Thais Helene Leite. Horário: 16h. Local: Auditório da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 656 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita / valor da obra no lançamento: R$ 75.
Exibição do documentário "Cachoeiro em Três Tons". Horário: 10h. Local: Casa Cousa. Endereço: Rua Duque de Caxias, 121 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Iniciativa que acontece mensalmente com o objetivo de incentivar a adoção responsável. Horário: das 10h às 16h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Carreta que se transforma em sala de cinema leva sessões gratuitas de filmes para diversos bairros da Serra, com direito a refrigerante e pipoca. Data: até hoje (25). Local: Praça de Novo Horizonte, Av. Brasil, Novo Horizonte, Serra. Horário: 8h, 10h, 14h, 16h e 19h.
Espetáculo de uma adaptação da obra clássica do autor Maurice Druon, que conta a história de Tistu, um menino que descobre o dom excepcional de fazer plantas e flores crescerem com um simples toque de seu polegar. Horário: 17h. Local: Teatro Virgínia Tamanini - 5º andar do Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo letsevents ou na bilheteria do local.
Ativides como futebol society, ações recreativas e lúdicas, vôlei e basquete. Horário: das 8h30 às 11h30. Local: Parque Moscoso. Endereço: Av. Cleto Nunes, s/n - Centro, Vitória. Entrada: gratuita, é só chegar ao local.
Com pisa da uva, cappitella, música italiana, aulas de culinária, recreação infantil e opções gastronômicas. Horário: a partir das 9h. Local: Museu Mello Leitão, Creche Nonna Cizella, Praça Primo Sancio (centro de Santa Teresa) e nos 38 restaurantes do circuito gastronômico. Entrada: gratuita.
Com cervejarias artesanais, gastronomia local e alemã e atrações músicais: Zenaide e Cadu Caruzo. Horário: a partir das 17h. Local: Parque da Cidade - Valparaíso, Serra. Entrada: gratuita.
Música com Luiz Paulo Forrozão e João Pedro & Miguel, além de cervejas artesanais, feira de artesanato e todos os petiscos participantes. Horário: a partir das 17h. Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman - Polentão, Venda Nova do Imigrante. Entrada: gratuita.
Com mais de 10 mil discos e colecionadores. Horário: das 10h
às 18h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Av. Reta da Penha 2150 - Barro Vermelho, Vitória. Entrada: gratuita.
Baile ao som de vinil. Horário: das 16h às 22h. Local: Beco das Pulgas. Endereço: Rua Duque de Caxias, Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Com Paranoia (SP), Mathilda, Bravin, Fred Rigoni, Peyneau e Sofia. Horário: das 22h às 05h. Local: Fluente. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla. Veja a lista de festas de halloween na matéria completa de HZ
Com a banda Já Gamei. Horário: a partir das 18h. Local: Bombar Carioca. Endereço: Rua João Pessoa de Mattos, 116, Vila Velha. Entrada: gratuita
Com The Hollwood Club e premiação para as melhores fantasias. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Cuxa, Cris, Thainan, Temponi, Amanda, Marin e Marilds. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 15, pelo zigtickets.
Luau + DJ Zappie tocando brasilidades. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 30, pelo zigtickets.
Com Sheep e Parafina e DJ. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 25, pelo site clubedoingresso.
Com Pagolife, D'Bem com a vida e Rabanada DJ. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Com Pagolife, Muleke 027, Primeira Classe e Dj Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Samba Júnior e Pagode e cia. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo onticket.
Com Thainá Lopez. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de alimentação do Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com electropop, funk e electro. Horário: das 23h ás 05h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
12 horas de festa, do pôr ao nascer do sol. Horário: a partir das 16h. Local: Oasis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 60, pelo zigtickets.
Sambinha do Safa. Horário: das 17h às 00h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 - Santa Tereza, Vitória. Entrada: gratuita.
Gastronomia e música com Pagode Segura Onda, Júnior Ávila e Pagode Só Figuras. Horário: a partir das 18h. Local: Praça Ivo Lopes, em Nova Venécia. Entrada: gratuita.
Vitinho Imperador + Kadu Vieira, Alan Cravalho, Rhony e Marcos, Junior Aguiar e Jonatan Santos. Horário: a partir das 21h. Local: Singo's Club. Endereço: Av. Lourival Nunes, S/n - Jardim Limoeiro, Serra. Entrada: a partir de R$ 40, pelo lebillet.
Com desfile, concursos, shows e muito mais. Horário: a partir das 6h. Local: Centro de Laranja da Terra. Entrada: gratuita.
Com concurso de fantasia, decoração temática, mesa de guloseimas, bebidas especiais e roleta de doçuras e travessuras. Local: Winebeer. Endereço: Rua Carijos, 450, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçãdos do planeta. Visitação: sábado (25) e domingo (26). Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Com oficina de casa de doces, desfile de fantasias, brincadeira do caldeirão da bruxa e pula-pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com pique cola, estátua e vai e vem. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
