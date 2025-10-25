Editorias do Site
Último sábado (25) de outubro tem Jorge Aragão, Capital Inicial e Budah

Pensa que acabou? Bruna Louise, Parrillada do Chefe e Rico Dalassam são outras atrações da agenda cultural de HZ

Julia Galter

Estagiária

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:00

Especial

  • Budah, Dudu e Rico Dalasam agitam a Casa do Governador com shows gratuitos

    Parque Aberto

    Com Rico Dalasam, em uma mistura de rap e pop na estreia de sua nova turnê "Pra Sempre" + Festival Kebrada – Edição Espírito Santo, com apresentação da Bateria Ritmo Forte da Unidos da Piedade, DJ Negana, Batalha de Rima com Noventa e Chapola DJ, show de Afronta e Orquestra da Quebrada com participação de Tibery, Dudu MC e Budah. Horário: a partir das 13h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do parque.

  • Prainha Vive

    Com feira criativa, gastronomia e programação de rock, samba, reggae e pop. Música com Kardum (15h), Intóxicos (17h), Estado de Sítio (19h) e Mukeka Di Rato (21h). Horário: a partir das 11h. Local: Parque da Prainha – Vila Velha. Entrada: gratuita. 

  • Jorge Aragão anuncia pausa para cirurgia na vesícula

    Jorge Aragão

    Ícone do samba canta sucessos que atravessam gerações. Horário: a partir das 19h. Local: Café de La Musique Vila Velha. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 80, em LeBillet.com.br

  • Noite de testes

    Com Klebson Carrera, com o show solo CLTriste. Horário: a partir das 20h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 20, pelo sympla.

  • Humorista Bruna Louise viraliza com vídeo de show que fez em Vitória

    O que passa na cabeça dela?

    Novo show de Bruna Louise, afiado e sem papas na língua. Horário: 19h e 21h. Local: Centro de Convenções de Vitória. Endereço: Rua Constante Sodré, 157, Bairro Santa Lucia, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50, pelo ingressodigital.

  • Tarde de lazer

    Com contação de histórias, slam e distribuição de doces. Horário: das 14h30 às 16h30. Local: Nova Palestina, em Vitória. Entrada: gratuita.

  • Copa Vem Com Elas

    Torneio de futebol feminino em celebração ao Outubro Rosa, sorteios, pinturas corporais, apresentações culturais, mostra de artesanato e palestra sobre saúde da mulher. Horário: das 7h às 17h. Local: Área de festa da Aldeia Caieiras Velha (ao lado da escola municipal), em Aracruz. Entrada: gratuita.

  • 60ª Festival de Culinária Japonesa da Associação Nikkei de Vitória

    Evento dedicado à culinária japonesa e diversas atrações culturais. Horário: das 18h às 22h. Local: Sede Associação Nikkei de Vitória (ANV), na Mata da Praia, com entrada pelo Parque Pedra da Cebola. Entrada: gratuita.

  • Evento Parrillada do Chefe

    Parrillada do Chefe

    Com 10 estações de receitas variadas, a famosa costela de chão e apresentações de Off Road e Léo Lima. Horário: das 11h às 22h. Local: Parque das Castanheiras – próximo à entrada do Morro do Moreno, na Vila Militar do Exército, em Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Capital Inicial canta sucessos de 40 anos de carreira no último dia do Festival de Alegre

    Capital Inicial Acústico 25 anos

    Show de Capital Inicial, grande nome do rock nacional, além das bandas capixabas Dead Fish e Ubando. Horário: a partir das 18h. Local: Área Verde do Álvares Cabral. Endereço: Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: a partir de R$ 140, pelo Eventin ou na Loja Origens, em Jardim da Penha.

  • Mel Lisboa chega ao ES com musical sobre Rita Lee

    Rita Lee - uma autobiografia musical

    Estrelado por Mel Lisboa, contando a história da rainha do rock. Horário: 16h e 20h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: a partir de R$ 100, pelo sympla.

  • Tarde de autógrafos

    Lançamento do livro "História do Espírito Santo", de Thais Helene Leite. Horário: 16h. Local: Auditório da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 656 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita / valor da obra no lançamento: R$ 75.

  • CineCaverna

    Exibição do documentário "Cachoeiro em Três Tons". Horário: 10h. Local: Casa Cousa. Endereço: Rua Duque de Caxias, 121 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Feira de Adoção Pet

    Iniciativa que acontece mensalmente com o objetivo de incentivar a adoção responsável. Horário: das 10h às 16h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Carreta de cinema

    Carreta que se transforma em sala de cinema leva sessões gratuitas de filmes para diversos bairros da Serra, com direito a refrigerante e pipoca. Data: até hoje (25). Local: Praça de Novo Horizonte, Av. Brasil, Novo Horizonte, Serra. Horário: 8h, 10h, 14h, 16h e 19h.

  • O Menino do Dedo Verde

    Espetáculo de uma adaptação da obra clássica do autor Maurice Druon, que conta a história de Tistu, um menino que descobre o dom excepcional de fazer plantas e flores crescerem com um simples toque de seu polegar. Horário: 17h. Local: Teatro Virgínia Tamanini - 5º andar do Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo letsevents ou na bilheteria do local. 

  • Brincar de Esporte no Parque

    Ativides como futebol society, ações recreativas e lúdicas, vôlei e basquete. Horário: das 8h30 às 11h30. Local: Parque Moscoso. Endereço: Av. Cleto Nunes, s/n - Centro, Vitória. Entrada: gratuita, é só chegar ao local.

  • Festival Nostra Cultura

    Com pisa da uva, cappitella, música italiana, aulas de culinária, recreação infantil e opções gastronômicas. Horário: a partir das 9h. Local: Museu Mello Leitão, Creche Nonna Cizella, Praça Primo Sancio (centro de Santa Teresa) e nos 38 restaurantes do circuito gastronômico. Entrada: gratuita.

  • Cadu Caruzo, cover de Cazuza

    Oktobertfest Serra

    Com cervejarias artesanais, gastronomia local e alemã e atrações músicais: Zenaide e Cadu Caruzo. Horário: a partir das 17h. Local: Parque da Cidade - Valparaíso, Serra. Entrada: gratuita.

  • Roda de Boteco

    Música com Luiz Paulo Forrozão e João Pedro & Miguel, além de cervejas artesanais, feira de artesanato e todos os petiscos participantes. Horário: a partir das 17h. Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman - Polentão, Venda Nova do Imigrante. Entrada: gratuita.

  • Feira Capixaba do Vinil

    Com mais de 10 mil discos e colecionadores. Horário: das 10h 
    às 18h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Av. Reta da Penha  2150 - Barro Vermelho, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Disco Voador

    Baile ao som de vinil. Horário: das 16h às 22h. Local: Beco das Pulgas. Endereço: Rua Duque de Caxias, Centro de Vitória. Entrada: gratuita.

Música ao vivo

  • Monster Party

    Com Paranoia (SP), Mathilda, Bravin, Fred Rigoni, Peyneau e Sofia. Horário: das 22h às 05h. Local: Fluente. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla. Veja a lista de festas de halloween na matéria completa de HZ

  • Halloween do Bombar

    Com a banda Já Gamei. Horário: a partir das 18h. Local: Bombar Carioca. Endereço: Rua João Pessoa de Mattos, 116, Vila Velha. Entrada: gratuita

  • Hallowenn do PUB 426

    Com The Hollwood Club e premiação para as melhores fantasias. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • 2000 e tal

    Com Cuxa, Cris, Thainan, Temponi, Amanda, Marin e Marilds. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 15, pelo zigtickets.

  • Luau - 3 anos até aqui

    Luau + DJ Zappie tocando brasilidades. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 30, pelo zigtickets.

  • Festa POP 80/90

    Com Sheep e Parafina e DJ. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 25, pelo site clubedoingresso.

  • Pagode no Gordinho

    Com Pagolife, D'Bem com a vida e Rabanada DJ. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h. 

  • Sambar I Love

    Com Pagolife, Muleke 027, Primeira Classe e Dj Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Grupo Samba Junior

    Roda de samba Mãe Joana

    Com Samba Júnior e Pagode e cia. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo onticket.

  • Som no Praia

    Com Thainá Lopez. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de alimentação do Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Dixcaradax

    Com electropop, funk e electro. Horário: das 23h ás 05h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Festa Aura

    12 horas de festa, do pôr ao nascer do sol. Horário: a partir das 16h. Local: Oasis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 60, pelo zigtickets.

  • Boteco do Safa

    Sambinha do Safa. Horário: das 17h às 00h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 - Santa Tereza, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Boteco Di Venécia

    Gastronomia e música com Pagode Segura Onda, Júnior Ávila e Pagode Só Figuras. Horário: a partir das 18h. Local: Praça Ivo Lopes, em Nova Venécia. Entrada: gratuita.

  • Vitinho Imperador

    Vitinho Imperador + Kadu Vieira, Alan Cravalho, Rhony e Marcos, Junior Aguiar e Jonatan Santos. Horário: a partir das 21h. Local: Singo's Club. Endereço: Av. Lourival Nunes, S/n - Jardim Limoeiro, Serra. Entrada: a partir de R$ 40, pelo lebillet.

  • 7º Pommer Broodfest

    Com desfile, concursos, shows e muito mais. Horário: a partir das 6h. Local: Centro de Laranja da Terra. Entrada: gratuita.

  • Hallowine

    Com concurso de fantasia, decoração temática, mesa de guloseimas, bebidas especiais e roleta de doçuras e travessuras. Local: Winebeer. Endereço: Rua Carijos, 450, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita

Exposições

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Você é Única

    Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

  • Atlânticas

    Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçãdos do planeta. Visitação: sábado (25) e domingo (26). Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

  • O Castelo Encantado

    Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

  • Diversão na Praça - Halloween

    Com oficina de casa de doces, desfile de fantasias, brincadeira do caldeirão da bruxa e pula-pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pracinha do Mestre

    Com pique cola, estátua e vai e vem. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

  Viu algum erro?
  Fale com a redação

