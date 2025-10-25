Último sábado (25) de outubro tem Jorge Aragão, Capital Inicial e Budah

Parque Aberto

Com Rico Dalasam, em uma mistura de rap e pop na estreia de sua nova turnê "Pra Sempre" + Festival Kebrada – Edição Espírito Santo, com apresentação da Bateria Ritmo Forte da Unidos da Piedade, DJ Negana, Batalha de Rima com Noventa e Chapola DJ, show de Afronta e Orquestra da Quebrada com participação de Tibery, Dudu MC e Budah. Horário: a partir das 13h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do parque.