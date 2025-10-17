Editorias do Site
Doces ou travessuras? Veja onde curtir o Halloween na Grande Vitória

Comemorações incluem exibição de filmes nos cinemas e festas com concurso de fantasias e muita música. É só aproveitar!

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:00

Clima de halloween toma conta da Grande Vitória
Clima de halloween toma conta da Grande Vitória Crédito: Shutterstock

A temporada mais sombria do ano está se aproximando e, se antes poucas pessoas comemoravam o Halloween (ou Dia das Bruxas), agora diversos eventos dedicados à celebração acontecem aqui no Espírito Santo.

A data chega com força total em uma programação que mistura diversão, música e terror. Na Grande Vitória, casas de festa e bares entram no clima sombrio. Confira

Sexta Farra Halloween

Mistura da Sexta Fire + Fã Farra, com dress code de halloween, fantasia ou all black

  • Data: 17 de outubro
  • Com 4Lê, Uriel, Felipe, Dombie, Yago e Talissa Trovão
  • Endereço: The Point Vila Velha - Rua Felicidade Siqueira, 80 - Alvorada
  • Entrada: pelo uticket

Halloween do Correria Music Bar

Duas festas dedicadas ao tema para agitar o público

  • Data: 31 de outubro: Vix Rock City - Cover Kiss; Tahoma - Cover System of a Down; Soul Dianno - Cover Iron Maiden; Shot in the Dark - Cover Ozzy e DJ Borracha nos intervalos
  • Data: 1º de novembro: Industriestein (SP) - Cover Rammstein; Echoes of Tomorrow - Cover Linkin Park; Renegades of Funk - Cover Rage Against The Machine; Black Sheep - Cover Black Sabbath; Agony of Defeat - Cover Sepultura e DJ Borracha nos intervalos
  • Endereço: Correria Music Bar - Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha
  • Entrada: a partir de R$ 50, pelo site clube do ingresso

Halloween da Jamboo

A festa na Selva terá a presença de Jamboo, Brisa, Madson, Mathilda, Luke e Thainan, além de concurso de fantasia e doces e travessuras na pista

  • Data: 1º de novembro
  • Endereço: A Selva - Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória
  • Entrada: a partir de R$ 60, pelo zigtickets
Sala de cinema
Filmes de terror serão exibidos durante todo o mês Crédito: Shutterstock / Drazen Zigic

Cinemark

Quem não gosta de festa também pode aproveitar! De 23 de outubro a 5 de novembro, o Cinemark dos shoppings Vitória e Vila Velha vai exibir 11 filmes, entre clássicos e lançamentos do terror. Todos os ingressos custam R$ 13. Veja os dias e horários de exibição: 

  • Dia 23 - ‘O Telefone Preto 2’ (2025)
  • Dia 24 - ‘Sexta-Feira 13’ (1980)
  • Dia 25 - ‘O Bebê de Rosemary’ (1968); ‘ParaNorman’ (2012)
  • Dia 26 - ‘Psicose’ (1960); ‘Five Nights At Freddy’s - O Pesadelo Sem Fim’ (2023)
  • Dia 27 - ‘O Exorcista’ (1973)
  • Dia 28 - ‘IT: A Coisa’ (2017)
  • Dia 29 - ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992)
  • De 30 a 5 de novembro - ‘Tubarão’ (1975); ‘A Noiva Cadáver’ (2005); ‘A Própria Carne’ (2025)

Halloween Grupo Redux - Bolt e Fluente

Monster Party com Paranoia (SP), Mathilda, Bravin, Fred Rigoni, Peyneau e Sofia

  • Data: 25 de outubro
  • Horário: das 22h às 05h
  • Endereço: Fluente - Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla

Scream com Afroboneca, Farah, Bravado, Cybertrans e Phi, além do térreo especial emo, com Emolaila e IanDc

  • Data: 1º de novembro
  • Horário: das 23h às 6h
  • Endereço: Bolt Redux - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: a partir de R$ 30, pelo sympla

Halloween da Oca

Com Victoria Blamain, Los Muertos Cantantes, cartomante e decoração temática

  • Horário: a partir das 19h
  • Data: 31 de outubro
  • EndereçoRua do Rosário, 114 - Centro, Vitória
  • Entrada: R$ 50, incluso drink de boas vindas, saquinho de doces e travessuras, couvert, hostess e concurso de fantasia

Halloween do Perigato

Com PK, Perigato, Bero, Belucio, Koreia, Lukão e Peteres

  • Data: 24 de outubro
  • Horário: a partir das 22h
  • Endereço: Embrazado - Rua Joaquim Lírio, S/N - Praia do Canto
  • Entradaa partir de R$ 45, pelo zigtickets
Cantor Maycon Sarmento
Cantor Maycon Sarmento agita o Pagodark do Gordinho Praia do Canto Crédito: Indie Clicks

Pagodark

  • Halloween e pagode no Gordinho Praia do Canto, com KN de VV, Samba Jr., Maycon Sarmento e DJ CG
  • Data: 31 de outubro
  • Horário: a partir das 21h
  • EndereçoGordinho Praia do Canto , R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto
  • Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets

Sinner Club

A casa liberal vai promover duas festas de halloween, então prepare sua fantasia!

  • Data: 31 de outubro - a partir das 22h, com Carla Roberta, Gustavo e DJ Kinho, com nome na lista pelo site lista.sinnerclub
  • Data: 1º de novembro: a partir das 21h, com Havi, Back to the past e DJ Desi. 
  • Endereço: Sinner Club - Rua Barão de Itapemirim, 200 - Centro, Vitória
  • Quem for na sexta ganha entrada grátis no sábado

Ritmado edição especial

A tradicional festa de sexta-feira, no Barlavento, agora na edição de halloween

  • Data: 31 de outubro
  • Atrações: ainda não divulgadas
  • Horário: A partir das 19h
  • Endereço: Barlavento - Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: R$ 30, pelo q2 ingressos

Hallowine

Com concurso de fantasia (e o vencedor garante bebid a grátis até o final do ano!), decoração temática, mesa de guloseimas, bebidas especiais e oleta de doçuras e travessuras

  • Data: 25 de outubro
  • Endereço: Winebeer - Rua Carijos, 450, Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: gratuita

Halloween do Bombar

Prepare sua fantasia, haverá promoções para quem estiver no clima do terror

  • Data: 25 de outubro
  • Atrações: banda Já Gamei
  • Endereço: Bombar Carioca - Rua João Pessoa de Mattos, 116, Vila Velha
  • Entrada: gratuita

