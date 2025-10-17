Doces ou travessuras? Veja onde curtir o Halloween na Grande Vitória

Clima de halloween toma conta da Grande Vitória Crédito: Shutterstock
A temporada mais sombria do ano está se aproximando e, se antes poucas pessoas comemoravam o Halloween (ou Dia das Bruxas), agora diversos eventos dedicados à celebração acontecem aqui no Espírito Santo.
A data chega com força total em uma programação que mistura diversão, música e terror. Na Grande Vitória, casas de festa e bares entram no clima sombrio. Confira:
Sexta Farra Halloween
Mistura da Sexta Fire + Fã Farra, com dress code de halloween, fantasia ou all black
Data: 17 de outubro
Com 4Lê, Uriel, Felipe, Dombie, Yago e Talissa Trovão
Endereço: The Point Vila Velha - Rua Felicidade Siqueira, 80 - Alvorada
Entrada: pelo uticket
Halloween do Correria Music Bar
Duas festas dedicadas ao tema para agitar o público
Data: 31 de outubro: Vix Rock City - Cover Kiss; Tahoma - Cover System of a Down; Soul Dianno - Cover Iron Maiden; Shot in the Dark - Cover Ozzy e DJ Borracha nos intervalos
Data: 1º de novembro:Industriestein (SP) - Cover Rammstein; Echoes of Tomorrow - Cover Linkin Park; Renegades of Funk - Cover Rage Against The Machine; Black Sheep - Cover Black Sabbath; Agony of Defeat - Cover Sepultura e DJ Borracha nos intervalos
Endereço: Correria Music Bar - Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha
Entrada: a partir de R$ 50, pelo site clube do ingresso
Halloween da Jamboo
A festa na Selva terá a presença de Jamboo, Brisa, Madson, Mathilda, Luke e Thainan, além de concurso de fantasia e doces e travessuras na pista
Data: 1º de novembro
Endereço: A Selva - Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória
Entrada: a partir de R$ 60, pelo zigtickets
Filmes de terror serão exibidos durante todo o mês Crédito: Shutterstock / Drazen Zigic