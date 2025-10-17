Dia das bruxas

Doces ou travessuras? Veja onde curtir o Halloween na Grande Vitória

Comemorações incluem exibição de filmes nos cinemas e festas com concurso de fantasias e muita música. É só aproveitar!

Julia Galter

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:00

Clima de halloween toma conta da Grande Vitória Crédito: Shutterstock

A temporada mais sombria do ano está se aproximando e, se antes poucas pessoas comemoravam o Halloween (ou Dia das Bruxas), agora diversos eventos dedicados à celebração acontecem aqui no Espírito Santo.

A data chega com força total em uma programação que mistura diversão, música e terror. Na Grande Vitória, casas de festa e bares entram no clima sombrio. Confira:



Sexta Farra Halloween

Mistura da Sexta Fire + Fã Farra, com dress code de halloween, fantasia ou all black

Data : 17 de outubro

Com 4Lê, Uriel, Felipe, Dombie, Yago e Talissa Trovão

Endereço : The Point Vila Velha - Rua Felicidade Siqueira, 80 - Alvorada

Entrada: pelo uticket

Halloween do Correria Music Bar

Duas festas dedicadas ao tema para agitar o público

Data: 31 de outubro: Vix Rock City - Cover Kiss; Tahoma - Cover System of a Down; Soul Dianno - Cover Iron Maiden; Shot in the Dark - Cover Ozzy e DJ Borracha nos intervalos

Data: 1º de novembro: Industriestein (SP) - Cover Rammstein; Echoes of Tomorrow - Cover Linkin Park; Renegades of Funk - Cover Rage Against The Machine; Black Sheep - Cover Black Sabbath; Agony of Defeat - Cover Sepultura e DJ Borracha nos intervalos

Endereço : Correria Music Bar - Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha

Entrada: a partir de R$ 50, pelo site clube do ingresso

Halloween da Jamboo

A festa na Selva terá a presença de Jamboo, Brisa, Madson, Mathilda, Luke e Thainan, além de concurso de fantasia e doces e travessuras na pista

Data : 1º de novembro

Endereço : A Selva - Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória

Entrada: a partir de R$ 60, pelo zigtickets

Filmes de terror serão exibidos durante todo o mês Crédito: Shutterstock / Drazen Zigic

Cinemark

Quem não gosta de festa também pode aproveitar! De 23 de outubro a 5 de novembro, o Cinemark dos shoppings Vitória e Vila Velha vai exibir 11 filmes, entre clássicos e lançamentos do terror. Todos os ingressos custam R$ 13. Veja os dias e horários de exibição:

Dia 23 - ‘O Telefone Preto 2’ (2025)

Dia 24 - ‘Sexta-Feira 13’ (1980)

Dia 25 - ‘O Bebê de Rosemary’ (1968); ‘ParaNorman’ (2012)

Dia 26 - ‘Psicose’ (1960); ‘Five Nights At Freddy’s - O Pesadelo Sem Fim’ (2023)

Dia 27 - ‘O Exorcista’ (1973)

Dia 28 - ‘IT: A Coisa’ (2017)

Dia 29 - ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992)

De 30 a 5 de novembro - ‘Tubarão’ (1975); ‘A Noiva Cadáver’ (2005); ‘A Própria Carne’ (2025)

Halloween Grupo Redux - Bolt e Fluente

Monster Party com Paranoia (SP), Mathilda, Bravin, Fred Rigoni, Peyneau e Sofia

Data : 25 de outubro

Horário : das 22h às 05h

Endereço : Fluente - Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória

Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla

Scream com Afroboneca, Farah, Bravado, Cybertrans e Phi, além do térreo especial emo, com Emolaila e IanDc

Data : 1º de novembro

Horário : das 23h às 6h

Endereço : Bolt Redux - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória

Entrada: a partir de R$ 30, pelo sympla

Halloween da Oca

Com Victoria Blamain, Los Muertos Cantantes, cartomante e decoração temática

Horário : a partir das 19h

Data : 31 de outubro

Endereço : Rua do Rosário, 114 - Centro, Vitória

Entrada: R$ 50, incluso drink de boas vindas, saquinho de doces e travessuras, couvert, hostess e concurso de fantasia

Halloween do Perigato

Com PK, Perigato, Bero, Belucio, Koreia, Lukão e Peteres

Data : 24 de outubro

Horário : a partir das 22h

Endereço : Embrazado - Rua Joaquim Lírio, S/N - Praia do Canto

Entrada: a partir de R$ 45, pelo zigtickets

Cantor Maycon Sarmento agita o Pagodark do Gordinho Praia do Canto Crédito: Indie Clicks

Pagodark

Halloween e pagode no Gordinho Praia do Canto, c om KN de VV, Samba Jr., Maycon Sarmento e DJ CG

Data : 31 de outubro

Horário: a partir das 21h

Endereço : Gordinho Praia do Canto , R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto

Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets

Sinner Club

A casa liberal vai promover duas festas de halloween, então prepare sua fantasia!

Data : 31 de outubro - a partir das 22h, com Carla Roberta, Gustavo e DJ Kinho, com nome na lista pelo site lista.sinnerclub

Data : 1º de novembro: a partir das 21h, com Havi, Back to the past e DJ Desi.

Endereço : Sinner Club - Rua Barão de Itapemirim, 200 - Centro, Vitória

Quem for na sexta ganha entrada grátis no sábado



Ritmado edição especial

A tradicional festa de sexta-feira, no Barlavento, agora na edição de halloween

Data : 31 de outubro

Atrações : ainda não divulgadas

Horário : A partir das 19h

Endereço : Barlavento - Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória

Entrada: R$ 30, pelo q2 ingressos

Hallowine

Com concurso de fantasia (e o vencedor garante bebid a grátis até o final do ano!), decoração temática, mesa de guloseimas, bebidas especiais e oleta de doçuras e travessuras

Data : 25 de outubro

Endereço : Winebeer - Rua Carijos, 450, Jardim da Penha, Vitória

Entrada: gratuita

Halloween do Bombar

Prepare sua fantasia, haverá promoções para quem estiver no clima do terror

Data : 25 de outubro

Atrações : banda Já Gamei

Endereço : Bombar Carioca - Rua João Pessoa de Mattos, 116, Vila Velha

Entrada: gratuita

