Festival na Praça do Papa une música, gastronomia e artesanato

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:00
Nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19), a Praça do Papa recebe o Festival de Música e Sustentabilidade, em uma edição especial, junto à Festa de Frutos do Mar da Praia do Suá. A proposta é unir a cultura local e fortelecer a comunidade, pensando sempre no cuidado com o mar.
A programação musical é diversa, com shows de pagode, MPB e forró com artistas capixabas, e além disso, opções gastronômicas com frutos do mar não faltam, é claro. A entrada para os três dias de evento é gratuita.
Essa é a primeira vez que o evento acontece na capital. Antes disso, a Feira já passou pos municípios como Cariacica, Itaguaçu e Aracruz.
Segundo o organizador, o principal objetivo é fortalecer o comércio de pescados e os empreendedores da Praia do Suá. São esperadas mais de 5 mil pessoas por dia circulando nos estandes.
A Praça do Papa fica localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá.
