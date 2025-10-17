Editorias do Site
Festival na Praça do Papa une música, gastronomia e artesanato

Essa é a primeira vez que o festival acontece em Vitória, com três dias de programação com músicos capixabas

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:00

Suellen Nascimento se apresenta na sexta
Suellen Nascimento se apresenta na sexta (17) Crédito: Evelyn Viguini

Nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19), a Praça do Papa recebe o Festival de Música e Sustentabilidade, em uma edição especial, junto à Festa de Frutos do Mar da Praia do Suá. A proposta é unir a cultura local e fortelecer a comunidade, pensando sempre no cuidado com o mar. 

A programação musical é diversa, com shows de pagode, MPB e forró com artistas capixabas, e além disso, opções gastronômicas com frutos do mar não faltam, é claro. A entrada para os três dias de evento é gratuita. 

Essa é a primeira vez que o evento acontece na capital. Antes disso, a Feira já passou pos municípios como Cariacica, Itaguaçu e Aracruz.

Segundo o organizador, o principal objetivo é fortalecer o comércio de pescados e os empreendedores da Praia do Suá. São esperadas mais de 5 mil pessoas por dia circulando nos estandes. 

Praça do Papa será o local
Praça do Papa, em Vitória, recebe a feira pela primeira vez Crédito: Jansen Lube/ Prefeitura de Vitória

Confira a programação

Sexta

  • 18h: DJ Fael
  • 19h: MPB com a banda da Guarda Municipal
  • 21h: pagode com Suellen Nascimento
  • 23h: encerramento

Sábado

  • 12h: DJ Fael
  • 13h: forró pé de serra com tio 1/4 de coco
  • 15h: DJ Fael
  • 16h: pagode com o grupo Pagodeou
  • 18h: DJ Fael
  • 18h30: forró com Édson Mineiro e Goiano
  • 20h30: DJ Fael
  • 21h: MPB com Beto Castanha
  • 23h: encerramento

Domingo

  • 12h: DJ Fael
  • 13h: samba e chorinho com Os 3 elementos
  • 15h: DJ Fael
  • 16h: sertanejo com Mateus Lírio e Ivan
  • 18h: encerramento

A Praça do Papa fica localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá. 

