Fred Bruno confirma que foi atingido por tiro em casa noturna: 'É algo muito sério'

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fred disse que não tinha relação com o ocorrido e contou como percebeu que havia sido atingido. "Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, mas eu estou bem, porém é algo muito sério", afirmou.