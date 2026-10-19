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Confusão

Fred Bruno confirma que foi atingido por tiro em casa noturna: 'É algo muito sério'

O tiro ocorreu durante um episódio envolvendo o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi detido após a arma que carregava disparar
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 17:04

Apresentador do Globo Esporte confirma que foi atingido por tiro durante confusão Reprodução Instagram @fred

O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte, afirmou nesta segunda-feira, 19, que foi atingido por um disparo de arma de fogo durante uma confusão em uma casa noturna no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 19. O tiro ocorreu durante um episódio envolvendo o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi detido após a arma que carregava disparar no estabelecimento. A defesa do parlamentar não foi localizada.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fred disse que não tinha relação com o ocorrido e contou como percebeu que havia sido atingido. "Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, mas eu estou bem, porém é algo muito sério", afirmou.

O apresentador também ressaltou que a situação poderia ter tido consequências mais graves. Ele informou que não apresentaria o Globo Esporte nesta segunda-feira por estar tomando as medidas necessárias e disse que pretende voltar ao programa na terça-feira, 20.

Segundo o registro policial, Aguiar caiu enquanto estava com a arma, que disparou dentro da casa noturna. Seguranças retiraram o parlamentar do estabelecimento e acionaram a Polícia Militar. De acordo com a ocorrência, ele aparentava estar embriagado. Imagens mostram o deputado cambaleando ao desembarcar da viatura e precisando do apoio dos policiais para entrar na delegacia.

Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado. Uma arma e um veículo com placa da Assembleia Legislativa (Alesp) foram apreendidos. O caso é investigado pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).

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