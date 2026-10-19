Modelo capixaba Gizele Oliveira retorna à passarela da Victoria's Secret após oito anos

Teve capixaba desfilando em um dos eventos mais esperados pelos fãs de moda. No Victoria's Secret Fashion Show 2026, que aconteceu no último domingo (18), a modelo capixaba Gizele Oliveira retornou às passarelas do show após 8 anos de sua última aparição no evento. A angel do ES marcou presença com uma lingerie brilhante marrom com um longo echarpe da cor do look, criação do diretor criativo da marca, Adam Selman.





Nascida em Vila Velha, Gizele começou na carreira de modelo aos 11 anos de idade, e em 2013 se mudou para os Estados Unidos. A modelo já foi vestida por marcas como Dolce & Gabbana e Chanel, além da própria Victoria 's Secret. Para a marca, a canela verde estreou no ano de 2017, no show de Xangai, e viralizou após ajudar sua colega de desfile, a modelo Ming Xi, que caiu no palco após um tropeço. Ela participou do elenco no ano seguinte, 2018, sua última aparição antes de 2026.