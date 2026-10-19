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Victoria's Secret Fashion Show

Modelo capixaba Gizele Oliveira retorna à passarela da Victoria's Secret após oito anos

Capixaba participou do desfile ao lado de outras modelos brasileiras e de atrações musicais internacionais
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 14:45

Natural de Vila Velha, brasileira desfilou ao lado de nomes como Alessandra Ambrosio e Adriana Lima
Natural de Vila Velha, brasileira desfilou ao lado de nomes como Alessandra Ambrosio e Adriana Lima Reprodução/Instagram/@giizeleoliveira

Teve capixaba desfilando em um dos eventos mais esperados pelos fãs de moda. No Victoria's Secret Fashion Show 2026, que aconteceu no último domingo (18), a modelo capixaba Gizele Oliveira retornou às passarelas do show após 8 anos de sua última aparição no evento. A angel do ES marcou presença com uma lingerie brilhante marrom com um longo echarpe da cor do look, criação do diretor criativo da marca, Adam Selman.


Nascida em Vila Velha, Gizele começou na carreira de modelo aos 11 anos de idade, e em 2013 se mudou para os Estados Unidos. A modelo já foi vestida por marcas como Dolce & Gabbana e Chanel, além da própria Victoria 's Secret. Para a marca, a canela verde estreou no ano de 2017, no show de Xangai, e viralizou após ajudar sua colega de desfile, a modelo Ming Xi, que caiu no palco após um tropeço. Ela participou do elenco no ano seguinte, 2018, sua última aparição antes de 2026.

A Victoria's Secret é uma famosa loja varejista americana de lingeries. Além da venda dos produtos, a marca possui seu próprio desfile, o Victoria's Secret Fashion Show. Nesse, as “angels” (as modelos da marca) desfilam peças inéditas ou criadas especialmente para o evento, com as icônicas asas de anjos. Junto da capixaba, outras brasileiras fizeram parte do elenco desse ano, como Alessandra Ambrosio e Adriana Lima, a qual fechou o desfile.


O desfile se tornou parte da cultura pop nos anos 2000 e 2010 por contar com alguns dos maiores nomes das passarelas na época, principalmente por ter sua maior angel Gisele Bündchen (que também marcou presença em um vídeo antes dos desfiles). Os shows também sempre contam com atrações musicais, que neste ano ficaram a cargo de KATSEYE, Tate McRae e Megan Thee Stallion.

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